В Лондоне появятся деревянные небоскребы

Пожарная безопасность столицы – под вопросом

Органы планирования лондонского Сити рассматривают возможность смягчения правил в отношении высоких деревянных зданий. Эта инициатива призвана снизить воздействие новых построек в «Квадратной миле» на окружающую среду. Об этом сообщает Time Out London.

Информация появилась вскоре после того, как японская компания Sumitomo Forestry объявила о своих планах построить в Токио самое высокое деревянное здание в мире. Архитекторы Страны восходящего солнца планируют завершить строительство к 2041 году, когда компании исполнится 350 лет. Возведение 70-этажного небоскреба обойдется ей в £4 млрд.

Еще в 2019 году было объявлено о планах строительства Oakwood Tower, также известного как «Деревянная щепка». Это проектируемый лондонский небоскреб, который, по заявлению архитекторов, станет вторым по высоте зданием в городе. Хотя высокие деревянные дома распространены в Скандинавии и других частях Европы, они никогда не были популярны в Лондоне, и местные правила планирования способствовали их неприятию в столице, наряду с опасениями по поводу их безопасности и потенциального риска возгорания.

Недоверие к деревянному строительству появилось после Великого лондонского пожара 1666 года. Архитектор Кристофер Рен, восстанавливавший город после катастрофы, предостерегал от плотной бревенчатой застройки, которая, по его мнению, и послужила причиной легендарного пожара.

Тем не менее сторонники бревенчатых небоскребов утверждают, что угроза воспламенения здания с деревянным каркасом не выше, чем у любого другого, а его углеродный след значительно меньше, чем у аналогичного здания из стали и бетона.