Борис Джонсон в отставку не уйдет

Премьер-министр обещал исправиться

После публикации отчета Сью Грей премьер-министр Великобритании столкнулся с новыми призывами уйти в отставку, передает Reuters. Доклад высокопоставленного государственного служащего о собраниях, происходивших в условиях изоляции, когда британцам было почти запрещено общаться из-за ограничений, связанных с коронавирусом, указал на «серьезные провалы руководства».

Грей рассказала о действиях правительства, которые «трудно оправдать», заявив между прочим, что «чрезмерное употребление алкоголя недопустимо на рабочем месте в любое время». По словам чиновницы, она может подробно описать только 4 из 16 рассматриваемых инцидентов из-за опасений, что огласка нанесет ущерб особому полицейскому расследованию.

Отчет Грей стал самой серьезной угрозой для Бориса Джонсона, который с конца 2019 года находится под пристальным вниманием общественности из-за серии скандалов. Оппозиционные политики и некоторые члены Консервативной партии призвали его уйти в отставку.

Глава правительства не намерен покидать свой пост. «Я хочу извиниться. Я понял свои ошибки и исправлю их», – заявил он в ходе бурных дебатов, когда ему бросили вызов некоторые консервативные законодатели. Один из них, Аарон Белл, едва сдерживал слезы, рассказывая о похоронах своей бабушки во время локдауна.

Позже Джонсон лично извинился перед законодателями-тори на встрече в парламенте. Он пообещал внести изменения не только в политику формирования своей команды, но и в порядок своего взаимодействия с партией.