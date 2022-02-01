День благодарности хотят совместить с королевским юбилеем

Это возможность поблагодарить монарха и друг друга

Ряд звезд, в том числе актер Росс Кемп и тренер английской сборной по футболу Гарет Саутгейт, надеются побить рекорд самой масштабной национальной вечеринки в Великобритании в рамках празднования юбилея королевы, сообщает Би-би-си.

Они намерены совместить празднование 70-летия Елизаветы II на престоле с Днем благодарности, который впервые был проведен в прошлом году. Эта дата посвящена тем, кто хотел бы сказать «спасибо» – кому угодно, любому человеку или группе лиц, которых хочется отблагодарить.

Хотя официальных данных нет, по оценкам, 8,5 млн человек присоединились к празднованию последнего юбилея монарха в 2012 году, а 10 млн человек посетили уличные гуляния, посвященные свадьбе принца Чарльза и Дианы Спенсер в 1981 году.

По словам Росса Кемпа, если в будущем праздновании Дня благодарности примет участие более 10 млн человек, это станет рекордом.

«Мы хотим, чтобы как можно больше людей вышли веселиться на улицы с друзьями и семьями – давайте устроим вечеринку!» – сказал Кемп в интервью BBC Breakfast. Он добавил: «Вы можете принести вино и сыр, если хотите, но знайте, это не деловая встреча, а вечеринка!» – явная отсылка к оправданиям Бориса Джонсона.

Помимо Кемпа, проведение национального праздника поддерживают и другие знаменитости, в том числе бывший футболист Гари Линекер, регги-музыкант Леви Рутс, журналистка Лоррейн Келли, паралимпийская чемпионка Элли Симмондс, шеф-повар Прю Лейт и ведущий телепередачи о садоводстве Алан Титчмарш.

Организаторы говорят, что идея национального Дня благодарности в этом году состоит в том, чтобы люди могли выразить свою признательность как королеве, так и друг другу и просто собраться вместе с соседями, чтобы разделить с ними радость – ее, как известно, становится только больше, когда ею делишься.