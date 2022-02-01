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«Каждый волонтер оказывает бесценную помощь в борьбе с вирусом»

«Каждый волонтер оказывает бесценную помощь в борьбе с вирусом»

Несмотря на то что COVID-19 оказал значительное влияние на общественное здравоохранение и безопасность, наше комьюнити действовало сообща, помогая друг другу во время пандемии. Это было бы невозможно без участия добровольцев и общественных помощников. Пришло время отметить работу, проделанную за последние несколько месяцев волонтерами, благотворительными фондами, предприятиями и организациями, и узнать позитивные истории, даже невзирая на существующие проблемы, связанные с пандемией.

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Каждый взрослый должен получить бустерную вакцину против коронавируса, потому что две дозы не дают достаточной защиты от заражения «омикроном».
Для того чтобы все люди были в безопасности, а также чтобы поддержать героическую работу волонтеров, помогающих в борьбе с пандемией, пожалуйста, закажите бустер от COVID-19. Бустер – это лучший способ защиты от вируса.

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Кейт, волонтер в одном из центров по поддержке вакцинации:
«Я ежедневно рассказываю людям о том, каким образом вакцинация помогает в борьбе с ковидом. Для меня это реальная возможность быть полезной, ведь чаще всего людей пугают не прививки, а элементарное неведение. Они не понимают, насколько их организму будет легче, даже если они заразятся вирусом. Я терпеливо выслушиваю их вопросы, иногда даже необычные, но с пониманием отношусь к ним. Ведь каждый человек принимает решение о вакцинации самостоятельно, и для осознанного выбора ему необходима полная информация. А мне есть что рассказать. Я была несколько раз в «красной зоне» и видела, что пациенты, которые не вакцинировались, не только тяжелее переносят ковид, но и получают осложнения после болезни. Кроме того, я сама переболела в первую волну, когда еще не было вакцин, и знаю, насколько это серьезная нагрузка на организм, а ведь я молодая женщина и у меня нет хронических заболеваний.
Я уже поставила основную, двухкомпонентную вакцину и сделала бустерный укол. И все мои родственники тоже привились. Были сложности с сестрой – у нее проблемы с сердцем с детства, поэтому мы прошли полное обследование, и ей выдали заключение о том, что она может вакцинироваться. И знаете, что самое замечательное, она посещает занятия, ходит на курсы живописи и не заразилась. Также я рассказываю людям не только о пользе и необходимости вакцинации и бустерных уколов, но и о профилактике. К примеру, о том, что помещения необходимо проветривать, нужно носить одноразовые медицинские маски и менять их регулярно, обязательно пользоваться антисептиками и всегда иметь их при себе. Такие простые меры значительно снижают риски как заражения, так и распространения вируса. А сегодня это чрезвычайно важно, ведь «омикрон» намного заразнее других штаммов. Поэтому я объясняю людям, что их здоровье и безопасность, как и их близких, зависят только от них самих».

Михаил, владелец небольшого магазина в пригороде Лондона:
«Я помню, в какой растерянности были люди, когда начался первый локдаун. Я и сам не знал, что делать. Работать было нельзя, все торговые точки были закрыты, да вообще все было на замке. Сейчас ситуация стабилизировалась. Появились вакцины. Мы с семьей и сотрудники моего магазина сделали прививки, как только мы получили приглашения. Это осознанный выбор, потому что мы не хотим повторения прошлогодней ситуации, последствия которой ощущаются до сих пор. У нас по соседству исчезли – в прямом смысле слова – два кафе, несколько магазинов и бутик с одеждой: они просто не пережили кризис, вызванный пандемией.
Сейчас я добровольно помогаю пожилым людям с покупкой продуктов и товаров первой необходимости. Начал этим заниматься в прошлом году, когда остался без работы, а они – без помощи. Ведь до пандемии службы доставки не были настолько развиты, а те, что были, просто не справлялись с навалившейся нагрузкой. Также я рассказываю людям, почему сам решил вакцинироваться, как чувствовал себя после прививки, да и вообще отвечаю на много вопросов. Конечно, информации достаточно и в СМИ, и на официальных сайтах, но практический опыт человека бесценен. Не буду скрывать: в самом начале кампании люди осторожничали. Но по мере увеличения числа вакцинированных и появления данных о том, что прививка действительно защищает, доверие к вакцинам сильно выросло. Я надеюсь, что и моя работа помогает в этом. На днях я поставил бустер, это уже второй укол, помимо основной, первой вакцины. Считаю, что бустерный укол нужно сделать обязательно. Новый штамм намного более заразный, причем по симптомам он схож с ОРВИ, и многие даже не предполагают, что у них ковид, пока не сделают тест. Во избежание ошибок при первом же недомогании надо сделать экспресс-тест. В моем магазине каждый сотрудник перед выходом на работу проходит экспресс-тестирование, потому что нам важно, чтобы наши покупатели были в безопасности. Я точно знаю, что избыточных мер при борьбе с вирусом не бывает; вакцинация, бустер и соблюдение санитарно-гигиенических норм (ношение масок, использование санитайзеров, регулярное проветривание помещений) помогут сохранить здоровье и остановить пандемию».

Стивен, медработник:
«Каждый доброволец, волонтер, оказывает бесценную помощь в борьбе с вирусом. Вы даже не представляете, насколько важно объяснять, какую пользу дают вакцины. Сейчас вся система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку, и у медиков подчас нет возможности поговорить с пациентами. Поэтому мы очень благодарны обычным людям, которые делают свою работу, поддерживая других».

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