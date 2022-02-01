Королевский юбилей: Елизавета II, 70 лет на престоле

6 февраля 1952 года старшая дочь короля Георга VI Елизавета Александра Мария из рода Виндзор взошла на трон. Отныне она стала именоваться Елизаветой II. Так началась новая эпоха в истории Великобритании. И вот уже 70 лет Елизавета правит королевством – в свои 95 она отмечает Платиновый юбилей правления.

С чего все начиналось

Елизавета II – рекордсменка по многим показателям. И главный из них – продолжительность правления. Никто из британских монархов не заходил так далеко.

А все могло бы быть иначе: Елизавета вовсе не собиралась быть королевой. Она была далека от престола, когда ее дядя, Эдуард VIII, взошел на трон. Но королю понадобилось меньше года, чтобы понять, что корона слишком тяжела для него и что любовь важней всего на свете. Именно в тот декабрьский вечер, когда Эдуард произносил речь отречения от престола, будущее Елизаветы было определено.

10-летнюю девочку воспитывали как наследницу престола: помимо математики и языков, ей пришлось учить законы и порядок управления. Все еще могло бы измениться, если бы у Георга VI родился сын: в те времена, согласно закону о престолонаследии, власть переходила по мужской линии, и младшие братья могли обойти старших сестер. Ей было 21, когда в поездке по Южной Африке она заявила по радио: «Я хочу сейчас сделать одно заявление. Очень простое. Я заявляю перед всеми вами, что вся моя жизнь, будь она длинной или короткой, будет посвящена служению вам и той великой империи, к которой мы все принадлежим». Эти слова станут пророческими…

6 февраля 1952 года Елизавета с мужем были в Кении. Печальное сообщение о смерти короля было отправлено британским посольством губернатору секретным шифром. Но то ли ключ от шифра пропал, то ли промедлили местные власти, но Елизавета получила сообщение не сразу. Сначала новость передали Филиппу, и он сделал все возможное, чтобы Елизавета не узнала об этом из газет или радио, где уже раздавалась печальная музыка, похожая на панихиду. Филипп увел жену на прогулку в сад, оттуда она вернулась уже королевой. По словам очевидцев, ни один мускул не дрогнул на ее лице – монарх и сейчас обладает безупречной выдержкой. У Елизаветы, понятно, не было с собой черного траурного платья, наряд привезли в аэропорт, и ей пришлось переодеваться прямо в самолете. Спустя два дня Елизавета приняла присягу Тайного совета и подписала клятву престолонаследия. Час спустя герольдмейстер официально объявил о ее вступлении на престол с балкона Сент-Джеймсского дворца, и со словами «Боже, храни королеву!» все флаги Лондона, приспущенные после смерти Георга VI, поднялись вверх в честь новой королевы Великобритании.

Коронация

С того самого момента началась подготовка к коронации. Если обычные свадьбы готовятся месяцами, то что говорить о такой церемонии! На это ушло 16 месяцев. Все продумывалось до мелочей, ничего нельзя было упустить, ведь надо было соблюсти многовековые традиции, но в то же время сделать церемонию современной.

С 1066 года коронации британских монархов проходят в Вестминстерском аббатстве. Долгожданная церемония началась с шествия от Букингемского дворца. Процессия состояла из 250 человек: гвардейцы, служители церкви, премьер-министры стран Содружества Наций, главы государств – и, наконец, замыкающая шествие Золотая королевская карета, в которой и находилась Елизавета. Эту карету, сделанную в Лондоне в 1762 году, запрягают восьмеркой лошадей, и весит она без малого 4 тонны. Из-за своей тяжести двигается она очень медленно. Позже королева вспоминала, что она постоянно подпрыгивала на жестком сиденье.

Жестким было и кресло короля Эдуарда – трон, который используют для коронации с 1300 года. Корона весом более 2 килограммов и вовсе внушала ужас юной королеве: она не могла наклонить голову, читая клятву, боясь, что может сломать шею. А вот корона на самом знаменитом изображении королевы, на почтовых марках и английских монетах, – это корона Георга IV, в которой Елизавета совершала свой путь от дворца до Вестминстерского аббатства.

«Испытанию» подверглось и масло для помазания. Ароматная субстанция из роз, апельсинов, корицы, амбры и мускуса специально готовится для коронации и хранится в секретном месте. Но так случилось, что именно это масло в 1941 году было уничтожено бомбой, поэтому его пришлось готовить заново.

В общей сложности на коронации Елизаветы в Вестминстерском аббатстве присутствовали 8 251 человек. Не было только ее бабушки, Марии Текской. Она скончалась за 2 месяца до коронации, но, понимая важность момента для своей внучки, предварительно написала в завещании, чтобы церемонию не переносили ни при каких обстоятельствах.

Самым младшим гостем церемонии стал принц Чарльз, которому на тот момент было всего 4 года. Для него даже сделали специальное детское приглашение, расписанное вручную. Чарльз был первым ребенком, который присутствовал на коронации своего родителя.

Телевидение

Елизавета II стала первой (и пока единственной) королевой, чья коронация транслировалась по ТВ. Сначала она долго возражала, но потом согласилась, понимая, что необходимо шагать в ногу со временем. «Люди должны видеть меня, чтобы верить мне», – так она аргументировала свое решение. В то время, в 1953 году, телевизоры были далеко не у всех, но всем хотелось посмотреть важное событие. Продажи телевизоров возросли в десятки раз – можно сказать, что Елизавета поспособствовала этому. Прямую трансляцию из Вестминстерского аббатства посмотрели 27 миллионов британцев. Единственный момент, который не попал под объективы телекамер, – акт помазания, его Елизавета попросила не снимать: что-то должно остаться тайным в этой церемонии.

Наряд королевы

К выбору коронационного платья Ее Величество подошла очень серьезно. Дизайнером был Норман Хартнелл, который давно уже сотрудничал с монаршими особами. До этого он шил свадебное платье для Елизаветы, которое произвело фурор. Теперь на нем лежала еще более ответственная миссия. Королева сразу же обозначила, каким должно быть платье: во-первых, перекликаться с ее свадебным нарядом, во-вторых, олицетворять мощь и силу монархии, а в-третьих, быть, конечно, запоминающимся. Хартнелл тщательно изучил историю и традиции коронационных платьев и был подкован во всех вопросах протокола и истории церемониальных нарядов. Хотя Елизавета доверяла Хартнеллу, она все же взяла создание наряда в свои руки. Им понадобилось 8 совместных консультаций, прежде чем прийти к одному решению: кремовое платье с вырезом в форме сердца, расклешенной юбкой и небольшим шлейфом. На платье красовались все главные символы Великобритании и стран Содружества: канадские кленовые листья, пакистанские колосья, лотосы Южной Африки, английские розы, валлийский лук-порей, ирландский трилистник и шотландский чертополох. Узоры были вышиты золотом на белом атласе и украшены бриллиантами, жемчугом, аметистами и розовыми драгоценными камнями. Над орнаментами работали 6 вышивальщиц около 3 000 часов. Ателье Нормана Хартнелла потребовалось 6 месяцев, чтобы сшить и украсить праздничный наряд вышивкой и отделкой!

Процесс создания наряда держался в строжайшей тайне. Хартнеллу предлагали баснословные деньги, чтобы он раскрыл дизайн платья. Американские компании ждали до последнего, что он пойдет на сделку, чтобы выпустить копии коронационного наряда. Но он остался верен королевской семье и отказался от самых заманчивых предложений.

Помимо платья, кутюрье разработал накидку, окаймленную горностаем и украшенную двумя рядами тонко вышитого золотого кружева и золотой филиграни. Королевская школа рукоделия вышила на мантии золотые оливковые листья и снопы пшеницы, символизирующие мир и процветание, на это потребовалось 3 500 часов и 12 человек. В день коронации 6 фрейлин несли эту мантию позади королевы. Хартнелл оставил для Елизаветы маленький сюрприз на платье, о котором она долго не знала: он вышил четырехлистник с левой стороны – на удачу для той, которая должна была войти в историю.

Кстати, Елизавета подошла ответственно к выбору не только платья, но и обуви, несмотря на то что наряд практически скрывал ее ступни от любопытных взоров. Дизайн разрабатывал знаменитый в то время обувщик Роже Вивье, единственный не британец, принимавший участие в подготовке этой церемонии. Вивье собирался создать нечто неповторимое: туфли из тонкой золоченой кожи были украшены рубинами, покрывавшими и декоративную вставку спереди, и аккуратный каблук. Изящная вставка напоминала лилию и перекликалась с короной Святого Эдуарда. Каблук должен был визуально увеличить рост королевы.

Продумывался и макияж. Ответственным визажистом выбрали Тельму Холланд, директора косметической компании Cyclax. Так как церемонию решено было транслировать по ТВ, мейкап должен был не только быть хорошо виден зрителям воочию, но и быть приглядным для съемок. Также надо было учесть искусственное освещение, интерьер кареты и естественный дневной свет. И самое главное – макияж должен был продержаться как минимум 4 часа без поправок, а лучше вообще без них. На оттачивание техники «коронационного» макияжа ушло около полугода: использовали дублеров – двух молодых англичанок, чей тип и оттенок кожи были похожи на Елизаветины. Притом что королева предпочитает естественность в макияже, все же пришлось выбрать красный цвет помады, но не яркий, а рубиновый, с мягкими переливами. Как утверждают, оттенок был разработан самой Елизаветой в сотрудничестве с визажистом. Этот цвет прекрасно перекликался с мантией и делал лицо королевы ярким, но не выглядел кричаще. Он получил название The Balmoral Lipstick – в честь шотландского поместья монарха.

Королевские юбилеи

В 1977 году страна праздновала Серебряный юбилей правления Елизаветы. По этому случаю прошли торжественные шествия в Лондоне, где около миллиона человек выстроились, чтобы приветствовать королевскую чету. Также лондонцы получили новую линию метро: строящаяся «Флотская линия» была переименована в «Юбилейную» и получила серебряный цвет.

2002-й ознаменовался Золотым юбилеем, несмотря на смерть Маргарет (сестры Елизаветы) и королевы-матери. Королева объехала всю Англию, чтобы выразить почтение своим подданным. Главные праздничные события проходили, конечно же, у Букингемского дворца, где состоялся концерт с хитами за все 50 лет правления. Среди участников были Пол Маккартни, Эрик Клэптон, Клифф Ричард, Тони Беннетт. А гитарист Queen Брайан Мэй начал мероприятие, сыграв свою аранжировку «God Save the Queen» на крыше дворца. 200 миллионов зрителей следили за торжеством по ТВ.

В 2012 году королева отметила Бриллиантовый юбилей. До нее торжества в честь 60-летия правления устраивались только для королевы Виктории. На этот раз действие перенеслось к Виндзорскому замку, где состоялось впечатляющее конное шоу. Открывали его Королевская конная артиллерия и конный оркестр кавалерийского полка. Среди участников шоу были музыканты и танцоры со всего мира, пригласили даже казаков из России.

Сейчас Британия готовится отпраздновать платиновую дату. Уже объявлен план мероприятий с начала года, кульминацией которых станут выходные со 2 по 5 июня и грандиозный концерт с участием мировых звезд. Проводится конкурс на создание нового пудинга для королевы. Рецепт победителя опубликуют заранее, чтобы каждый мог его приготовить и приобщиться к празднику. Кроме того, повсюду пройдут парады, салюты и фейерверки.

Елизавета II – легенда нашего времени. Более 80% британцев не знают другого правителя. Ее уникальность не только в том, сколько она правит, – обладающая острым умом, великолепным чувством юмора, безупречным вкусом и стилем, она любима многими британцами и не только. Хочется пожелать ей здоровья и стойкости в это непростое время. И конечно же, God save the Queen!

Подготовила Оксана Кеш