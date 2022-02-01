Новинки бьюти-индустрии

Для того чтобы хорошо выглядеть, необходимо не только прикладывать определенные усилия, но и следить за новыми трендами, которые появляются в индустрии красоты. Сегодня я расскажу о невероятно удобной и простой в применении щетке для укладки волос, а также уходовой косметике из натуральных ингредиентов.

Mermade Hair Blow Dry Brush

£54 // mermadehair.co.uk

Новинка ставшего популярным бренда Mermade Hair – щетка для укладки волос Ionic Blow Dry Brush, которая одновременно и сушит, и укладывает волосы. По сути, это фен и круглая щетка, 2 в 1, что очень удобно, если вы хотите сделать укладку как в салоне, не выходя из дома.

Уникальная овальная щетка диаметром 60 мм создает изгиб и объем. Ионная технология помогает запечатать кутикулу волос, придать им блеск и предотвратить спутывание. Гибкие нейлоновые щетинки облегчают укладку и расчесывание локонов. Гаджет идеально подходит для волос любого типа и длины. Он весит всего 400 г, поэтому его легко держать одной рукой. У щетки есть два режима нагрева, которые одинаково хорошо работают как на сухих, так и на влажных волосах.

Бренд предлагает гарантию возврата денег в течение 30 дней с момента покупки.



Как создать салонную укладку дома?

Шаг 1. На чистые, подсушенные полотенцем волосы нанесите термозащитное средство.

Шаг 2. Разделите волосы на пряди и начинайте работать с нижней части головы, выбрав температурный режим, подходящий для ваших волос.

Шаг 3. Поместите овальную щетку рядом с корнями волос и осторожно вращайте ее в направлении от головы к кончикам.

Шаг 4. Завершите прическу, сбрызнув лаком для волос.

Studio10 Hydra-Lift I-Corrector

£24 за 3 мл // studio10beauty.com

Освежить и оживить уставшие глаза можно с помощью новинки от Studio10 – питательного средства 3 в 1: увлажняющего, осветляющего и корректирующего. Ультракремовая и легкая текстура мгновенно маскирует темные круги и осветляет зону вокруг глаз, не пересушивая ее.

Этот продукт создан специально для зрелой кожи, обогащен бальзамом с гиалуроновой кислотой, разглаживающим морщины, Dermaxyl® и антиоксидантом Nyamplung Oil™.

Корректор обеспечивает естественный финиш с эффектом натуральной кожи, доступен в трех оттенках: светлый (Light), более насыщенный (Medium) и темный (Dark).

Studio10 Youth Lift Glow-plexion

£26 за 15 мл // studio10beauty.com

Еще одна новинка – хит: увлажняющий, выравнивающий тон праймер с подсвечивающим эффектом. Он отлично маскирует уставшую, тусклую кожу, придавая ей естественное сияние. Также средство помогает сделать макияж более стойким.

Специально разработанная для зрелой кожи смесь глубоко увлажняющей гиалуроновой кислоты и укрепляющих активных ингредиентов осветляет, подтягивает и тонизирует, а гладкая, кремовая текстура без блеска мгновенно сужает поры и выравнивает цвет лица. Это средство можно наносить как на чистую или увлажненную кожу, комбинировать с тональным кремом, так и использовать вместо хайлайтера.

Специальный комплекс ингредиентов Suberlift™ растительного происхождения укрепляет и тонизирует кожу, витамин Е защищает ее от стресса, а витамин С – осветляет.

Image Skincare AGELESS Total Resurfacing Masque

£48 за 57 г // imageskincare.co.uk

Обновляющая микроэксфолиирующая маска тройного действия: она обновляет, омолаживает и осветляет кожу. Отлично подойдет для возрастной, проблемной и жирной кожи, помогает от фотостарения, акне и гиперпигментации.

Эксфолиатор тройного действия: АНА-/ВНА-кислоты, микрокристаллы и энзимы идеально очищают кожу, осветляют пигментацию и устраняют избыточный кожный жир.

После очищения нанесите тонким слоем на 5–30 минут, выполните массаж в течение 1 минуты и смойте прохладной водой. Используйте 1–3 раза в неделю.

В состав входят кислоты: гликолевая, молочная – АНА-эксфолиаторы, салициловая – ВНА-эксфолиатор, фитиновая – эксфолиатор (оказывает противовоспалительное действие), гиалуроновая (увлажняет), L-аскорбиновая – витамин С (антиоксидант), экстракт толокнянки (осветляет кожу), папайя (ферментативный эксфолиатор), арника (оказывает противовоспалительное действие).

Pure Beauty by Ana

Все продукты нового бренда Pure Beauty by Ana на 100% натуральные, созданы вручную и сделаны с любовью и заботой о вашей коже. В коллекции представлен широкий выбор кремов, сывороток, масок и средств для умывания для всех типов кожи и различных проблем: от возрастных до акне. Также марка выпускает линейки средств по уходу за телом и волосами.

Сегодня расскажем о наиболее популярных продуктах бренда.

Lavender Facial Oil

£11 // purebeautybyana.com

Один из моих любимых – масло для лица с лавандой. Оно отлично питает кожу, не закупоривая поры, и стоит недорого!

Лаванда знаменита своими успокаивающими и антибактериальными свойствами. Она помогает предотвратить появление новых воспалений и избавиться от пигментации. Масло лаванды очищает поры и дезинфицирует кожу.

Vitamins Face Cream

£14 // purebeautybyana.com

Крем, обогащенный витаминами, из коктейля красных фруктов и ягод (граната, клюквы и малины), обладающих регенерирующими, успокаивающими и антиоксидантными свойствами, отлично работает, придавая коже свежесть и сияние. Средство подходит для зимнего ухода, когда кожа становится суше и ей не хватает витаминов. Его можно использовать как днем, так и на ночь.

Mint Foot Cream

£13 // purebeautybyana.com

Крем для ног с маслом перечной мяты обладает антибактериальным, антимикробным и антисептическим действием. Он идеально подходит для болезненных и уставших ног, придавая им ощущение легкости.