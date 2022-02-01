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Так вот ты какой, цветочек виртуальненький!

Так вот ты какой, цветочек виртуальненький!
Сергей Сычев

Сергей Сычев

«Белль», Япония, 2021, режиссер Мамору Хосода

Этого события стоило ждать – в прокат выходит новый полный метр Мамору Хосоды «Белль», он же «Красавица и дракон», он же вариация на тему «Аленького цветочка», «Красавицы и чудовища» и других схожих легенд.
Мамору Хосода не может похвастать тем, что его мультфильмы стали обязательной частью фильмотеки любой молодой семьи в мире, как у Хаяо Миядзаки (у которого, кстати, в ноябре даже свой «Диснейленд» по его шедеврам откроется). Или тем, что они собирают сотни миллионов долларов в прокате, как у ценителя облаков и возвышенной первой любви Макото Синкая. Он не создал глобальный киберпанк-культ, как Мамору Осии со своим «Призраком в доспехах». У Хосоды консервативная рисованная техника, он не очень любит компьютерные навороты. Но, пожалуй, в современной японской анимации, да и не только в ней, нет сегодня автора глубже, мудрее и при этом актуальнее, чем Хосода. И «Белль» – еще одно тому подтверждение.
Действие у Хосоды чаще всего разбито на две параллельные, но взаимосвязанные реальности. В «Белль» это мир обычных школьников – и популярнейшая социальная сеть «U», в которой зависают практически все, кто умеет пользоваться компьютером или другими гаджетами. Пять миллиардов пользователей безвылазно сидят там, сбегая от своих настоящих трудностей и выбирая себе по вкусу не только аватар, но и жизнь. В этой виртуальной вселенной можно все, а за порядком следит тоже виртуальная, но строгая система безопасности, охраняя комфорт и спокойствие то ли юзеров, то ли самой себя.
Главная героиня фильма – 17-летняя школьница Судзу. Ее мать погибла, спасая чужого ребенка из реки, и Судзу давно замкнулась в себе, практически перестала общаться с людьми. Она винит мать в том, что та предала дочь ради незнакомого мальчика. И она почти всегда молчит, хотя раньше все время пела. В «U» Судзу регистрируется нехотя, но именно там, в Сети, она находит в себе силы снова запеть, снова ожить, снова найти смысл. Под аватаром Белль она становится главной суперзвездой «U», хотя личность свою держит в тайне. Но на один из больших виртуальных концертов Белль вдруг врывается некий Дракон, воплощение зла для всех пользователей «U», он внушает многомиллиардной армии юзеров только ненависть и ужас.


Дальше – понятно, Красавица и Чудовище пройдут долгий путь друг к другу, причем как в «U», так и в своей обычной жизни. И вы ведь смотрели «Первому игроку приготовиться» Спилберга, знаете, как примерно это бывает. Но вот в чем необычность фильма «Белль» по сравнению с многочисленными подобными историями? Хосода, который снял этот фильм для своей маленькой дочери – однажды ведь и она зарегистрируется в соцсети, – уже не в первый раз задумался в этом повествовании о важности и пользе виртуального пространства для психологии подростка. Для него «U» – не «Матрица», которую нужно уничтожить, чтобы освободить разум человечества вообще и каждой личности в частности. Для него это такая же терапия, которой раньше, например, были сказки, но еще более сильная, мощная. Не только Судзу на наших глазах справится со своей психотравмой и отчасти повторит подвиг матери, за который сейчас ее осуждает. Хосода вводит еще и тему домашнего насилия над детьми, тему такую страшную, что в анимации ее стараются никогда не трогать, даже в такой, казалось бы, жестокой, как аниме. Домашнее насилие – это ловушка, из которой в нашем мире выбраться практически невозможно, и только виртуальная реальность может помочь все же сделать это, «U» – не иллюзия, а трансгрессия для того, кому терять уже нечего.
Этот тип позитивного отношения к современной реальности и ее вызовам Хосода демонстрирует не первый раз. В каком-то смысле его «Белль» – логическое продолжение фильма «Летние войны», где старшеклассник должен был, практически сидя в гостях у знакомой девочки, спасти мир от глобальной угрозы через виртуальную сеть. Но, конечно, «Летние войны» был довольно простым фильмом, а вот в следующих Хосода как раз начал серьезно и бескомпромиссно размышлять о детских и взрослых травмах и попытках их преодоления через параллельную реальность, какой бы она ни была. И придумывает такие метафоры, что иногда становится не по себе.
Так, в мультфильме «Волчьи дети Амэ и Юки» женщина рожает детей от любимого волка-оборотня, но тот вскоре погибает. Мать-одиночка растит мальчика и девочку одна, постепенно обнаруживая, что в них просыпается оборотничья сущность и что вскоре перед ними встанет выбор: остаться в мире людей или соединиться с дикой природой, уйти в лес дорогой отца. Так визуально отображен процесс развития и взросления детей, обретение ими независимости от матери, мы буквально можем наблюдать через внешнее их внутренний путь.


В мультфильме «Ученик чудовища» мальчик-сирота Рен оказывается в тайном мире зверей, где у него появляется взрослый, но инфантильный и эгоцентричный наставник. Еще одна метафора: для ребенка мир взрослых выглядит причудливо и непонятно, так что почему бы ему не быть таким фантастичным, а характерам новых знакомцев – не проявиться через маски животных? Ведь это история не только о поиске отца, она еще и о поиске сына, к которому никогда не готов и который приносит с собой ответственность и другие не всегда приятные «сюрпризы». Это притча о поиске контакта, о диалоге, о том, что никакие боевые искусства, то есть образование, не заменят подлинного внутреннего развития.
Наконец, прошлый фильм Хосоды «Мирай из будущего» – просто шедевр, возможно, самый глубокий и точный анимационный полный метр о детстве в истории. Мы видим происходящее глазами Куна, маленького мальчика из самой обычной семьи, где родилась малышка Мирай. Кун почти ненавидит этого младенца, папа с мамой вечно заняты работой и домом, мальчику плохо, он на грани срыва. И тут он встречается со своими родными из разных времен: например, маму он видит девочкой примерно своего возраста, а прадеда – молодым человеком. И каждый из них рассказывает о себе что-то такое важное и интимное, что Кун начинает смотреть на мир шире и взрослеть у нас на глазах.
Двойные реальности Хосоды и их важность – тема для большого разговора. Но лучше один (вернее, много) раз увидеть, «Белль» создана для большого экрана, где подробность виртуальной вселенной «U» будет особенно впечатляющей, а эффекты тут все же важны, потому что «Белль» – не только поучительная сказка, но еще и немного мюзикл.

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