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Устраиваемся на работу в британскую медицину – 3

Устраиваемся на работу в британскую медицину – 3

(Продолжение. Начало в №25 и 28, 2021 г.)

Продолжим разговор про трудоустройство в NHS. В прошлой части мы остановились на составлении и публикации резюме, а это значит, что настало время обсудить следующий этап – собеседование.
В поисках работы в медицине я прошла около двадцати собеседований. Часть из них я с самого начала воспринимала как тренировочные – те, что с низкой зарплатой, не совсем по специальности и т. д. Но начнем с начала.
Итак, вы откликнулись на какую-то вакансию, и работодатель (после пары месяцев молчания) таки отозвался и пригласил вас на интервью. Вам при этом будет отправлено уведомление через сайт NHS, в листе выбранных вами вакансий появится соответствующая пометка, а также вам на почту придет сообщение с приглашением непосредственно от потенциального работодателя. На такие приглашения принято отвечать коротким вежливым письмом о том, что вы будете рады пройти собеседование.
Дату и время назначит работодатель или же вам предложат забронировать их самостоятельно в онлайне (что бывает, пожалуй, чаще) – в таком случае направят ссылку, по которой это можно сделать. Собеседования назначают заранее, обычно недели за две, а то и за три. Самый короткий срок – полторы недели.
По нынешним ковидным временам часть собеседований все еще проходит в удаленном режиме. Если дистанционная встреча вам удобна, можно прямо попросить об этом, отвечая на пригласительное письмо. Я так и делала – вынужденно, из-за карантина, – и ни один из потенциальных работодателей мне не отказал. Если собеседование личное, то вам пришлют адрес, куда прийти, и имя человека, к которому нужно обратиться. Учтите, что дорожные расходы для поездки на собеседование NHS не компенсирует.
Собеседование обычно проводят два или три человека: HR и один-два представителя начальства от клинической части (глава подразделения, заведующий отделением и пр.), что для такой специфической отрасли, как медицина, вполне естественно. Чисто административный состав мне попался единственный раз. Продолжительность встречи – от 15 до 40 минут.
Начинается интервью с представления участников (вам тоже нужно будет представиться), и первая часть разговора обычно посвящена трудовой биографии: кандидата просят рассказать, чем он занимался раньше. Требуется перечислить основные этапы учебной и трудовой биографии, упомянутые в резюме, и ответить на вопросы. Вопросы обычно такие: в каком году окончили институт, сколько лет проработали там или здесь и т. д. Ответы должны совпадать с тем, что вы указали в резюме.

pixabay

Детально будут выяснять подробности работы за последние три года: чем вы занимались, как, где, в чем конкретно состояли ваши обязанности и т. п. Этот этап будет присутствовать, даже если вы не работали в медицине. Как мне объяснили на самом первом интервью, это связано с обязательной для работы в британской медицине проверкой мест работы за последние три года.
Отдельная часть вопросов посвящена работе по профессии. Они есть не во всех интервью, а только там, где требуется уже что-то уметь в области медицины. Тут выходцев из Восточной Европы часто сбивает с толку британская привычка составлять резюме из «сильных слов»: британцы всегда говорят в резюме, что у них великолепные данные, прекрасные способности, огромный опыт, отличные навыки. Здесь важно понимать разницу между субъективно оцениваемыми общими понятиями и конкретными навыками. Можно (и нужно, потому что написанное без «сильных слов» резюме, с точки зрения британцев, выглядит плохо) сказать, что у вас великолепно развиты черты характера, необходимые для работы в медицине. Но нельзя говорить, что вы отлично владеете методикой проведения ЭКГ, если делали кардиограмму один раз в жизни. Не забудьте, что все сказанное в плане навыков в случае успеха придется подтверждать делом. Из этих соображений я честно описывала все как есть: говорила, что никогда не работала в госпитале в Британии, а только в России, причем много лет назад и в месте, где не пользуются современными методиками лечения и диагностики. Также говорила, что не владею современной диагностической техникой и мне нужно специальное обучение для этого – словом, исключительно чистую правду. При этом на интервью задают удивительно мало вопросов на предмет профессиональных знаний и навыков. О чем-то таком речь заходила всего дважды: в первом случае попросили перечислить стадии заболевания, во втором – спросили, что я знаю о конкретной болезни. Вопросы были очень общие, и оба раза интервьюеры удовлетворились простым ответом, без деталей и рецептуры.
Затем настает черед специальных вопросов, самых заковыристых и неочевидных. Во-первых, очень часто просят перечислить ценности (values) госпиталя, в котором вы собираетесь работать. Они всегда указаны в той части описания вакансии, где речь идет о больнице (обязательно ее прочитайте). Иногда спрашивают, что для вас значит та или иная ценность и как вы ее себе представляете, или просят описать какую-то ситуацию, где вы проявили себя как приверженец подобных принципов. Перечислять ценности надо без ошибок, а описывающие вас ситуации – продумать заранее.

pixabay

Большая доля вопросов – на здравомыслие, понимание специфики профессии и общую адекватность, например:
– что вы будете делать, если вы одни в кабинете с пациентом и он начал вести себя агрессивно;
– что вы будете делать, если заметили, что ваш коллега совершил рабочую ошибку;
– что вы будете делать, если поймете, что аппарат для снятия ЭКГ неисправен;
– что вы будете делать, если ребенок с аутизмом начал буянить в палате;
– откликнетесь ли вы, если коллега просит вас прийти и помочь в момент, когда вы работаете с другим пациентом, который к тому же не слишком уверенно ходит после перенесенного инсульта?
Для любого нормального медика первоочередной приоритет – благополучие пациента, а NHS официально считает подобный подход основным принципом своей работы. Исходите из этого, и ответы станут очевидными. Не забудьте, что здесь официально не приветствуется обычное для Восточной Европы превышение компетенции. Также при ответе стоит помнить о соблюдении правил безопасности и прав человека и о том, что кадровики выбирают людей, чьи ответы совпадают с официальной политикой госпиталя.
Очень мало вопросов на амбиции – меня лишь единственный раз спросили, где я вижу себя через пять лет, – но при этом постоянно интересуются готовностью учиться и проходить сертификацию. Дело в том, что в британской медицинской системе очень много обязательного дополнительного обучения, и работодателю жизненно важно, чтобы новый работник был готов к этому. В России все включено в программу обязательного медицинского образования, здесь же дело обстоит иначе.
По окончании интервью вам сразу скажут, в течение какого срока вы получите ответ. Обычно это происходит быстро, от одного до трех дней. При отказах большинство госпиталей не дает обратной связи, почему вы не прошли собеседование, но в любом случае фидбэк стоит попросить: если его согласятся прислать, вы получите много ценной информации. Именно так я исправила некоторые неочевидные для выросшего за пределами Британии человека шероховатости в резюме.
Если вы успешно прошли собеседование, то вам или сразу пришлют официальное предложение работы на почту, или сначала позвонят и лишь потом направят письмо. Если разговор будет происходить по телефону, не забудьте, что в Британии устное согласие имеет юридическую силу.
Дальше начинается этап предслужебных проверок, и это совсем другая история.

(Продолжение следует.)

Подготовила Елена Чернова

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