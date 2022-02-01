Знакомые незнакомцы

Почти на каждом углу Лондона можно встретить какой-нибудь памятник, а то и несколько. Есть хорошо знакомые, почитаемые туристами, а есть и такие, о которых даже местные жители не всегда подозревают. Пройдемся по Лондону и посмотрим известные и не очень известные памятники знаменитым людям.

Славянский след

Немногие знают, что в Лондоне установлен бронзовая скульптура Петра I. В Дептфорде, на месте дома, в котором русский самодержец жил в 1698 году, красуется работа Михаила Шемякина – в истинно шемякинском стиле: долговязый царь и непропорционально маленький трон. Петр инкогнито прожил в Англии 4 месяца. Он приехал изучать корабельное дело, которое в XVII веке в Англии было на высоте. Король Вильгельм III пригласил русского царя и даже выделил ему дом рядом с королевскими верфями. Правда, пришлось на время выселить оттуда хозяина, Джона Эвелина, известного ботаника и садовода. Петру Лондон понравился, он удивлялся, как здесь могут сочетаться грубость и нищета с изяществом и культурой. Обладая предпринимательским даром, Петр продал англичанам лицензию на поставку табака в Россию, и с того времени бояре могли баловать себя аглицким табачком. Когда Петр уехал и хозяин возвратился в свой дом, от былых хором мало что осталось: двери выломаны, печные изразцы разбиты, кровать сломана, ковры перепачканы, а картины прострелены. Но самое главное – лужайка, гордость и любовь любого англичанина, вытоптана и разрыта. Казна выплатила Джону £350 за причиненный ущерб – по тем временам это были хорошие деньги. Теперь каждый может присесть на трон рядом с русским императором и насладиться видом на Темзу.

Где: 33 Glaisher St, London SE8 3ER

Еще один, весьма странный, памятник расположился неподалеку от посольства Украины, возле станции метро Холланд-парк. Монумент князю Владимиру был возведен местной украинской общиной к 1 000-летию Крещения Руси – в 1988 году. Статуя выполнена Лео Молом, канадским скульптором украинского происхождения. Община посчитала, что раз князь киевский, то и надпись должна быть соответствующая: «Святой Владимир – правитель Украины». А на щите изображен герб Украины. Про то, что это все было приурочено к Крещению Руси, напрочь забыли. Это первый памятник Владимиру в Европе. Далее скульптор, войдя во вкус, создал памятники князю в Риме и в Гданьске.

Где: 79 Holland Park, London W11 3SW

«Лучшие ягодицы» Лондона

Гуляющие в Гайд-парке видят скульптуру античного героя Ахиллеса. Но немногим известно, что это увековеченный Артур Уэлсли, 1-й герцог Веллингтон. Британский полководец прославился во время Наполеоновских войн и одержал победу при Ватерлоо. Популярные резиновые сапоги веллингтоны – тоже его изобретение. Памятник в Гайд-парке установлен в 1822 году, он отлит из переплавленных пушек, захваченных армией Веллингтона у французов. Так как 10-метровая фигура не пролезала через ворота парка, пришлось проделать в ограде дыру.

Скульптор Ричард Вестмакотт представил герцога как неуязвимого эллинского героя. Но не все учел, и разгорелся большой скандал: дело в том, что это был первый в Лондоне памятник обнаженному мужчине. Вся пикантность заключалась в том, что соорудили его на пожертвования английских дам. Чтобы как-то сгладить конфуз, причинное место прикрыли традиционным фиговым листком. Но и это несильно успокоило впечатлительных горожан, которые требовали полностью «одеть» памятник. Менять ничего не стали. Некоторые, наоборот, восхищались идеальными формами. Так, актер Лоуренс Оливье считал, что у статуи «лучшие ягодицы во всем Лондоне».

Где: Apsley House, 149 Piccadilly, London W1J 7NT

Сэр, который спас вокзал

Кто был на вокзале Сент-Панкрас, скорее всего, видел на втором этаже около выхода на платформы скульптуру человека, придерживающего шляпу. Это памятник Джону Бетжеману, который когда-то спас знаменитый вокзал. Известный британский поэт и писатель стал инициатором создания Викторианского Общества в Лондоне. Вокзал Сент-Панкрас – великолепный образец викторианского стиля. И когда в 60-х годах прошлого века всерьез рассматривался вопрос о сносе вокзала из-за его состояния, Бетжеман стал ярым защитником этого здания. Благодаря его активным стараниям удалось убедить правительство, что вокзал надо сохранить. Сооружение отреставрировали, а сэр Бетжеман «обронзовел». Скульптор изобразил его с сумкой книг в одной руке, а другой он придерживает шляпу и смотрит вверх. Именно так задирает голову практический каждый, кто впервые попадает на удивительной красоты вокзал и хочет полюбоваться его стеклянным потолком.

Где: London NW1 2AR

Американские президенты

Отношения Великобритании и Америки развивались по-разному. Но политика политикой, а к американским президентам в Лондоне питают огромный пиетет и поставили им не один памятник.

Первый президент США Джордж Вашингтон никогда не был в Великобритании, поэтому американские туристы часто удивляются, что на Трафальгарской площади ему воздвигнут памятник. В 1921 году монумент был преподнесен Соединенному Королевству от Содружества Вирджиния по случаю его 300-летия. Вирджиния некогда была английской колонией в Северной Америке, здесь же и родился будущий президент. Эта статуя является репликой мраморной статуи 1796 года, созданной по заказу Генеральной ассамблеи. Говорят, Вашингтон однажды сказал, что ноги его не будет на английской земле. Это пожелание учли дарители: они привезли американскую землю, на которую и водрузили памятник.

Где: 44 Trafalgar Sq, London WC2N 5DN

Статуя Авраама Линкольна расположилась в сквере у Парламента. Как и Вашингтон, это копия, оригинал находится в Чикаго. Открытие памятника планировалось в 1914 году, но помешала Первая мировая война. Мероприятие прошло в 1920 году, когда отмечали 100-летие мира между Великобританией и Соединенными Штатами. Первоначально статуя работы Сент-Годенса не предназначалась для этого места: здесь планировали разместить памятник авторства Джорджа Бернарда, ранее установленный в штате Огайо. Но когда сын президента Роберт узнал об этом, он возмутился, поскольку считал статую Бернарда ужасной. Так, в сквере Парламента появилась работа Сент-Годенса, а «ужасную» статую отправили в Манчестер.

Где: Parliament Sq, London SW1P 3AD

32-й президент США Франклин Делано Рузвельт, возглавлявший страну во время Второй мировой войны, особо почитаем британцами. На площади Гросвенор установлен памятник, изображающий президента с палочкой и прикрывающимся плащом. Известно, что Рузвельт перенес полиомелит и до последних дней жизни передвигался на инвалидной коляске. Статуя работы Уильяма Рида Дика была открыта Элеонорой Рузвельт в 1948 году в присутствии короля Георга VI, премьер-министра Клемента Эттли и Уинстона Черчилля. Памятник создан на деньги простых британцев, которые в то нелегкое время жертвовали кто сколько мог: народ хотел почтить память великого американца. Необходимую сумму собрали за неделю. Кроме этого официального памятника, на Бонд-стрит есть «неофициальная» версия, где Рузвельт по-приятельски болтает с Черчиллем на скамеечке. Можно запросто подсесть к политикам и сделать с ними селфи, чем многие и пользуются.

Где: 49 Grosvenor Sq, London W1K 3EP

В вестибюле Дома иностранных студентов на Грейт-Портленд-стрит находится бюст Джона Ф. Кеннеди. Он был перенесен сюда в апреле 2019 года с Мэрилебон-роуд после того, как подвергся вандализму. Джон Кеннеди, или, как его звали, Джек, провел несколько юных лет в Великобритании, в бытность отца послом в стране. Он даже планировал учиться в Лондонской школе экономики, но вернулся в США и поступил на флот. Кеннеди-старший не скрывал своего негативного отношения к Великобритании, Джон же, наоборот, всей душой любил Соединенное Королевство. И этот памятник был открыт на средства, собранные британцами. Только 50 000 читателей Sunday Telegraph собрали значительную сумму, пожертвовав всего по £1. В 1965 году памятник открывал Роберт Кеннеди, брат убитого президента.

Где: 229 Great Portland St, London W1W 5PN

До недавнего времени в Лондоне также был памятник 40-му президенту США Рональду Рейгану. Маргарет Тэтчер, будучи его хорошим другом, очень хотела открыть этот памятник, но здоровье помешало. В создание памятника вложился фонд Рональда Рейгана, и открытие состоялось в День независимости в 2011 году, когда должно было исполниться 100-летие президента. Весной прошлого года статую убрали: как оказалось, участок земли, где находился памятник, был продан компании Qatari Diar, которая обещает хранить его до лучших времен. В Парламенте разгорелись дебаты по поводу того, чтобы перенести памятник Рейгану на площадь Парламента. Окончательного решения пока нет.

Где: Upper Grosvenor St, London W1K 2HD

Писательские истории

В театральном районе Лондона, в самом центре Ковент-Гардена, на пересечении улиц Крэнборн-стрит и Грейт-Ньюпорт-стрит, можно увидеть памятник Агате Кристи, открытый 25 ноября 2012 года в честь 60-летия ее знаменитой «Мышеловки». Место выбрано неслучайно: Кристи была первой женщиной-драматургом, три пьесы которой шли одновременно в Уэст-Энде, а «Мышеловка» является мировым рекордсменом по числу постановок одного произведения. Бронзовая скульптура высотой в 2,5 метра, спроектированная по заказу режиссера-постановщика «Мышеловки» сэра Стивена Уэйли-Коэна и внука писательницы Мэтью Причарда, неслучайно создана в виде книги. Агата Кристи до сих пор является одним из самых продаваемых авторов в мире. А поставить композицию с выступающими элементами в Ковент-Гардене запретили по соображениям безопасности, чтобы она не мешала многочисленным прохожим.

Где: St. Martin’s Theatre, Cranbourn St, London WC2H 7AB

Вы, конечно же, были на Трафальгарской площади, и вам кажется, что вы знаете там все. А обращали ли вы внимание на необычную скамью всего в двух минутах ходьбы от Национальной галереи, если двигаться в сторону улицы Стрэнд? Скамья с головой Оскара Уайльда – своеобразный памятник писателю. Можно присесть и завести беседу с автором, вспомнить его гениальные остроты. По задумке скульптора Мэгги Хэмблинг, Уайльд словно появляется из клубов сигаретного дыма и проникает в сознание наблюдателя. Идея увековечить знаменитого писателя была предложена поклонниками писателя, был даже создан комитет, который контролировал эту работу. Открытие состоялось в 1998 году. На скамье-постаменте надпись – цитата великого писателя, драматурга и остряка: «Мы все в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды».

Где: 3 Adelaide St, London WC2N 4HZ

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Проходя мимо памятников, не спешите, рассмотрите – каждый из них хранит удивительную историю.

Подготовила Оксана Кеш