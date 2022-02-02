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Королевская почта выпустила интерактивные марки

Королевская почта выпустила интерактивные марки
Фото royalmail.com

Штрихкод позволит оцифровать бумажные письма

Отправка письма по почте в наши дни может показаться довольно утомительным и устаревшим способом передать привет и сообщить, как идут дела. Но скромная марка сумеет цифровизировать процесс и внести в него разнообразие, сообщает The Telegraph. 

Королевская почта объявила о «реформе» марок: на них появится поле со штрихкодом, что позволит смотреть видео, получать доступ к сообщениям и даже выбирать свои собственные приветствия.

Первая «видеомарка» с зашифрованной анимацией персонажа студии Aardman Барашка Шона поступила в продажу 1 февраля. Это первый из серии видеороликов, которые планируется выпускать в течение года. Клиенты сами смогут выбирать, что они хотели бы показать адресату при получении им почтового отправления.

Ник Лэндон, коммерческий директор Royal Mail, сказал, что эта инициатива позволила им связать физическое письмо с цифровым миром. «Это только начало новой эры почтовой марки, – добавил он. – Мы хотим, чтобы люди продолжали получать письма и открытки от близких, и будем и дальше работать над тем, чтобы марки оставались актуальными для будущих поколений».

Королевская почта заявила, что введение штрихкодов – лишь начало, вскоре появятся другие услуги и инновации, например, сейчас осуществляется работа по повышению безопасности отправлений. Так, у каждого уникального штрихкода будет «цифровой двойник», связанный с приложением Royal Mail, по которому можно будет отслеживать логистику письма. 

Марки без штрихкода будут выведены из употребления, но их можно будет использовать до 31 января 2023 года.

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