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Сотрудников Tesco ждут массовые увольнения

Сотрудников Tesco ждут массовые увольнения
Фото Flickr.com

Ночные смены сократят

Свыше 1 500 сотрудников сети супермаркетов Tesco вскоре могут потерять работу, передает Daily Mail. Масштабное сокращение вызвано пересмотром ночных графиков в магазинах и на заправках. 

Ретейлер обнародовал планы, согласно которым он откажется от пополнения полок в ночное время в 36 крупных магазинах и 49 точках шаговой доступности, а также переведет 36 заправочных станций на сокращенный график.

Это заявление было сделано после того, как Tesco подтвердила намерение закрыть свое подразделение дисконтных супермаркетов Jack’s, при этом 7 точек прекратят работу навсегда, а оставшиеся 6 станут магазинами материнского бренда.

В общей сложности ожидается, что под сокращение подпадут около 1 600 сотрудников, а все работы по наполнению полок товарами со склада будут производиться в дневное время. Пользователи соцсетей предположили, что изменения негативно скажутся на покупательском опыте в магазинах. Уэйн Керр сетует: «Теперь проходы будут заставлены тележками с товаром, что затруднит посетителям покупки». Некий Уэйн Джонс написал в «Твиттере»: «И без того ужасный шопинг станет еще хуже».

Генеральный директор Tesco в Великобритании и Ирландии Джейсон Тарри заявил: «Мы работаем на высококонкурентном и быстро меняющемся рынке, и наши клиенты иначе совершают покупки после начала пандемии. Мы всегда ищем способы вести наш бизнес как можно проще и эффективнее, чтобы мы могли реинвестировать в то, что важно для клиентов. Изменения, о которых мы объявили, помогут нам в этом».

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