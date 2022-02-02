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Цены на жилье опять взлетели

Цены на жилье опять взлетели
Фото commons.wikimedia.org

Потребительская инфляция их пока не коснулась 

Рост цен на жилье составил в январе 11,2%. Согласно данным кредитной организации Nationwide, это самое «сильное» начало года за последние 17 лет, сообщает SkyNews. 

Темпы роста цен в годовом исчислении в первом месяце 2022 года выше, чем 10,4%, наблюдавшиеся в декабре, и оказались самыми высокими с июня, хотя Nationwide по-прежнему считает, что в конце 2022 года они замедлятся.

Главный экономист компании Роберт Гарднер сказал, что спрос на жилье «остался устойчивым», а объем одобренных ипотечных кредитов по-прежнему превышает допандемийный уровень даже после всплеска активности в 2021 году, вызванного временной отменой гербового сбора.

При этом Гарднер отметил: «Хотя перспективы остаются неопределенными, вполне вероятно, что в этом году рост рынка жилья замедлится. Этот рост гораздо быстрее, чем доходов, что делает недвижимость гораздо менее доступной. Это, в свою очередь, вероятно, окажет сдерживающее влияние на рыночную активность в будущем». По словам экономистов, рост стоимости жизни при инфляции на почти 30-летнем максимуме еще не сказался на активности на рынке жилья. Ожидаемое увеличение счетов за электроэнергию произойдет весной и создаст дополнительную нагрузку на финансы домохозяйств.

Дальнейшее повышение процентной ставки (в феврале ожидается еще одно – после того как Банк Англии уже поднял базовую ставку с 0,1% до 0,25% в декабре) также может ослабить рынок. «Этот шаг может привести к более высоким ставкам по ипотечным кредитам, хотя на сегодняшний день значительная часть роста долгосрочных процентных ставок, наблюдаемого в последние месяцы, была поглощена кредиторами», – заключил Гарднер.

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