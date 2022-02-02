Ученые прогнозируют внесезонную вспышку гриппа

Иммунитет к заболеванию снизился из-за ковида

По данным Королевского колледжа врачей общей практики, зимой 2020/2021 года распространенность гриппа в Англии была примерно на 95% ниже, чем обычно. Аналогичный показатель наблюдается и в этом году, однако радоваться пока рано, предупреждают эксперты газеты The Guardian.

Дело в том, что распространение гриппа и других респираторных заболеваний снизилось в основном за счет изоляции и других мер, принятых в рамках борьбы с коронавирусом. Так, согласно данным исследования, проведенного Лондонской школой гигиены и тропической медицины, в среднем взрослые имели чуть менее трех контактов в день в течение декабря и января – по сравнению с немногим более десяти в доковидную эпоху.

Опасность заключается в том, что пониженная активность распространения гриппа сейчас дает ему потенциал в будущем. По словам экспертов, коллективный иммунитет населения ослабнет, что сделает людей более уязвимыми к гриппу.

Об этом еще летом предупреждал профессор Энтони Харнден, заместитель председателя Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации, полагающий, что грипп может стать более серьезной проблемой, чем ковид, уже этой зимой.

«Возможно, мы пока избежали гриппа. Но теперь мы ждем его неизбежного ужасного возвращения», – считает профессор сэр Эндрю Поллард, директор Оксфордской группы по вакцинам. Он и его коллеги обеспокоены тем, что произойдет, когда общество начнет возвращаться к «нормальной жизни». «Существует опасность несезонной вспышки гриппа, которая может случиться, когда все социальные дистанции и ограничения будут сняты во всем мире», – пояснил Поллард.