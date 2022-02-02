В пандемию количество разводов снизилось

Всплеска процессов стоит ждать в будущем

Число бракоразводных процессов во время пандемии сократилось почти на 5%. По мнению адвокатов, специализирующихся на таких делах, это произошло из-за того, что семьи сосредоточились на домашнем обучении детей и уходе за пожилыми родственниками, пишет The Telegraph.

Управление национальной статистики (ONS) опубликовало данные о разводах, предоставленных в Англии и Уэльсе в 2020 году. Исследователи обнаружили, что за это время было одобрено 103 592 развода, что на 4,5% меньше, чем в 2019 году; из них большинство составляют разнополые пары (98,9%).

ONS заявило, что причиной этому стала временная приостановка работы судов по семейным делам. Тем не менее юристы утверждают, что главный фактор того, что в период с 2019 по 2020 год разводилось на тысячи пар меньше, «внутрисемейный»: во время изоляции вместе выживать проще.

Клэр Рид, партнер юридического бюро Hall Brown Family Law, пояснила: «Во время пандемии пары могли подать заявление о разводе онлайн. Но по факту люди на изоляции реже обращались к адвокатам по бракоразводным процессам, потому что оказались важнее не правовые консультации, а неотложные домашние дела».

Юристы также предположили, что цифры не рассказывают всей истории о «тектоническом» воздействии пандемии на семьи, и предупредили о потенциально рекордном количестве разводов в будущем. Реальное влияние пандемии будет видно только в цифрах следующего года.