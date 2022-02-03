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BA.2: новый вариант «омикрона»

BA.2: новый вариант «омикрона»
Фото asm.org

Он вытесняет другие разновидности вируса

В феврале 2022 года на наиболее заразный штамм «омикрон» приходится половина случаев инфицирования коронавирусом в мире. Но греческая буква «о малое» описывает несколько близкородственных разновидностей коронавируса SARS-CoV-2, наиболее распространенной из которых является BA.1. Тем не менее все больше стран, особенно в Евразии, сообщают об увеличении числа случаев заболевания, вызванных штаммом BA.2, пишет Би-би-си.

Когда вирусы мутируют в новые варианты, они разветвляются на подразделения. В штамм «дельта», например, входят 200 различных подвариантов. То же самое произошло с «омикроном», который включает такие разновидности, как BA.1, BA.2, BA.3 и B.1.1.529.

Инфицирование BA.1 приходится на большинство случаев заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти 99% вирусной ДНК, представленной в глобальную базу данных GISAID по состоянию на 25 января, были идентифицированы как этот подвариант.

BA.2 заразнее предыдущих разновидностей. Что касается течения болезни и осложнений, пока нет данных, позволяющих предположить, насколько этот вариант опаснее

BA.2 распространяется по материку. По информации датского института Statens Serum Institut (SSI), на долю инфекций BA.2 в январе пришлось около половины зарегистрированных случаев ковида в государстве. По словам молекулярного биолога Биджая Дхакала, Индия – еще одна страна, где BA.2 быстро заменяет варианты «дельта» и «омикрон» BA.1.

У инфицированных «омикроном» появляются кашель, насморк и боль в горле. По всем признакам «омикрон» почти не отличается от других респираторных вирусных инфекций. По сведениям ВОЗ, подвариант «омикрона» обнаружен в 57 странах, в некоторых из них на BA.2 приходится более половины зафиксированных случаев коронавируса.

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