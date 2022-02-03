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Британский ученый открыл новое насекомое

Британский ученый открыл новое насекомое
Фото Flickr.com

Энтомолог: уничтожение лесов – катастрофа

Доктор Элвин Хелден из кембриджского Университета Англия Раскин обнаружил неизвестную прежде цикадку во время студенческой экскурсии по национальному парку Кибале на западе Уганды, передает Би-би-си. Он назвал насекомое, тело которого обладает завораживающим металлическим блеском, Phlogis kibalensis.

Доктор Хелден считает, что описанное им насекомое принадлежит к «невероятно редкому» подсемейству цикадок, «биология которых остается почти полностью неизвестной».

Последнее зарегистрированное наблюдение цикадки рода Phlogis произошло в Центральноафриканской Республике в 1969 году. Доктор Хелден, принимающий участие в работе Университетской исследовательской группы по прикладной экологии, заявил: «Мы почти ничего не знаем о Phlogis kibalensis, новом виде, который я обнаружил, включая растения, которыми он питается, или его роль в местной экосистеме». Насекомое размером 6,5 мм имеет ямчатое тело и, как и большинство цикадок, мужские репродуктивные органы уникальной листообразной формы. 

Хелден возглавляет студенческие экскурсии в Кибале с 2015 года. В рамках своей работы он описывает насекомых в национальном парке, составляет фотогиды с изображениями бабочек и жуков. «Мы хотели бы отплатить чем-то народу Уганды, который был так гостеприимен», – сказал энтомолог. По его словам, национальные парки и заповедники – «прекрасные места», но «количество лесов, вырубленных в тропиках, огромно». Ученый утверждает, что опасается потери видов насекомых еще до того, как они будут обнаружены.

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