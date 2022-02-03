Критики в восторге от автопортретов Ван Гога

Художник представлен не безумцем, а вдумчивым творцом

Новая выставка автопортретов Винсента Ван Гога в Лондоне, которую анонсировала газета «Англия» в январе, получила восторженные отзывы искусствоведов, передает Би-би-си.

Экспозиция была удостоена пяти звезд от The Times, The Guardian, The Telegraph, The Evening Standard и iNews.

На выставке представлены 19 работ, 17 из которых – автопортреты знаменитого голландского художника XIX века. Куратор галереи Курто доктор Карен Серрес заявила, что эта коллекция была «первой, в которой полностью исследуется автопортрет как жанр, в котором преуспел Ван Гог».

Адриан Сирл из The Guardian назвал экспозицию «волшебным и временами загадочным шоу» и «выставкой возбуждающей интимности». Он писал: «Беззубый, бородатый, изможденный, пораженный, бритый, сытый, выздоравливающий, веселый, опрятный… Это великолепный каскад множества лиц Ван Гога, раскрывающий мучительное великолепие, выраженное в его автопортретах».

Он добавил: «Выставка наполнена присутствием, отсутствием, замещением автора в его искусстве… Она показывает художника в его наиболее осознанном и уязвимом состоянии. Каждая картина – это одновременно своего рода самоанализ и попытка спасения». Несколько критиков подчеркнули: несмотря на то что почти все картины на выставке представляют собой автопортреты, техники и стили исполнения сильно различаются.

«Единственная константа – в том, что он никогда не улыбается», – отметил Аластер Сук из The Telegraph. По его мнению, выставка предлагает покончить с мифом о Ван Гоге как о безумном гении, невольно выплескивающим на полотно сырые эмоции. Критик полагает, что каждый автопортрет был сложным продуктом осознанных художественных решений.