Мифы об иммунитете

Как наши тела борются с болезнями

Пандемия заставила нас говорить об иммунитете – но много ли мы понимаем о явлении, скрывающемся за этим термином? Автор научных книг Филипп Деттмер популярно раскрыл понятие для Би-би-си.

Ежедневно человека атакуют миллиарды микроскопических злоумышленников. Наша иммунная система организует глубоко эшелонированную оборону, быстро убивая враждебные полчища микробов. Иногда, если неприятель силен, это обходится дорого, но война вообще дело затратное. Иммунная система – самая сложная биологическая структура в организме человека, не считая мозга. Об этом нам рассказывали в школе на уроках биологии.

В обществе существует миф о создании сильной, «сверхзаряженной» иммунной системы. Интернет полон предложений на этот счет – от инфузированного кофе до мистических корней растений, выкопанных в тропических лесах Амазонки.

Однако многие не понимают, что иммунная система может быть опасной для организма, который она призвана защищать. Мы не должны высвобождать внутри себя ее потенциал без нужды и без ограничений.

Миллиарды иммунных клеток патрулируют супермагистрали наших тел и готовы вступить в бой с врагами, когда это потребуется. Еще миллиарды сидят на страже в тканях, граничащих с кожей, ожидая, когда захватчики перейдут эту границу. Существуют также триллионы белкового оружия, которое можно представить как противопехотные мины.

В нашей иммунной системе также есть военные академии, где клетки «учатся», с кем и как бороться, а также самая большая биологическая библиотека во Вселенной, способная идентифицировать и запомнить каждого возможного захватчика. По своей сути иммунная система – идентификатор «свой/чужой». Не имеет значения, намеревается ли «чужой» причинить вред.

Нормальная иммунная система должна напоминать искусного хореографа. Перекачанная похожа на стероидного тренера по регби, который бьет своих игроков в раздевалке. Слишком многое может пойти не так, если сделать иммунную систему мощнее, чем требуется. У людей нередко отсутствует четкое представление о том, что означает термин «иммунитет». Многие думают о нем как об энергетическом щите, который можно зарядить. Но это вовсе не единое устройство, а целый комплекс, который должен работать адекватно.