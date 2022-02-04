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Британия судится с KPMG

Британия судится с KPMG
Фото Flickr.com

Аудитор проморгал миллиардные убытки

Правительство предъявило иск бухгалтерской фирме KPMG на £1,3 млрд за нарушения в аудите строительного гиганта Carillion, обанкротившегося в 2018 году, сообщает Би-би-си. Официальный управляющий, занимающийся ликвидацией бывшего государственного подрядчика, утверждает, что KPMG не обнаружила очевидных искажений в счетах Carillion.

Описывая себя как «компанию комплексных вспомогательных услуг», Carillion заключила около 450 государственных подрядов с министерствами образования, юстиции, обороны и транспорта Великобритании. Но у нее возникли проблемы с выполнением обязательств после потери денег на крупных контрактах. На момент банкротства долги Carillion превышали £7 млрд.

В иске против KPMG от аудиторов будет требоваться возмещение в размере более £1 млрд, включая суммы, выплаченные Carillion в виде дивидендов своим акционерам, консультационные услуги и убытки, понесенные по мере того, как компания продолжала свою деятельность. KPMG была аудитором Carillion в течение 19 лет, заработав в общей сложности около £29 млн.

Основное внимание в иске уделяется стоимости крупных долгосрочных строительных контрактов. По словам Официального управляющего, они не были должным образом учтены в 2014, 2015 и 2016 годах, что привело к искажениям в бухгалтерских записях Carillion на сумму более £800 млн. Среди них проведение работ на таких объектах, как Королевская ливерпульская больница, больница Саутмида, кольцевая дорога Абердина, а также аэропорты Гатвик и Станстед.

Истец утверждает, что KPMG не отреагировала на несколько очевидных «красных флажков» в документах строительной фирмы. «KPMG несет ответственность перед кредиторами Carillion за причиненные убытки», – говорится в сообщении, сопровождавшем подачу иска.

Представители ответчика заявили: «Мы считаем, что это утверждение необоснованно, и мы будем защищать себя со всей решимостью. Ответственность за банкротство Carillion лежит исключительно на совете и руководстве компании, которые определили стратегию и управляли этим бизнесом».

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