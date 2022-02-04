Ради яхты Безоса разберут мост в Роттердаме

Деньги оказались важнее мнения жителей

В администрации голландского Роттердама подтвердили, что демонтируют исторический мост, чтобы через него могла пройти суперъяхта, построенная для основателя Amazon Джеффа Безоса, передает Би-би-си.

Огромное роскошное судно строится голландской фирмой Oceanco. Оно имеет длину 127 м и высоту 40 м – это слишком много, чтобы оно могло пройти под Конингсхейвенским мостом. Одна из секций конструкции будет временно удалена.

«Это единственный путь к морю», – пояснили в мэрии. Руководитель проекта со стороны Роттердама Марсель Вальравенс подчеркнул, что было бы нецелесообразно завершать строительство яхты в другом месте. В комментарии сайту Rijnmond он отметил, что постройка «очень важна» с экономической точки зрения, и сослался на репутацию Роттердама как «морской столицы Европы». В мэрии заверили, что все расходы понесет сам Безос через Oceanco, а не городской бюджет.

Планы по демонтажу вызвали споры среди местного населения, потому что стальной мост имеет историческую ценность и признан национальным памятником. Ранее он прошел капитальный ремонт, из-за чего не работал с 2014 по 2017 год.

Подробности заказа роскошной яхты фирме Oceanco появились в прошлом году. Компания по-прежнему хранит молчание о своих клиентах, но косвенные признаки подтверждают, что заказчик – именно Безос. По данным Boat International, яхта, известная сейчас как Y721, станет крупнейшим в мире судном такого рода.

По оценке Forbes, состояние основателя Amazon превышает $175 млрд (£130 млрд), и в настоящее время он занимает третье место в списке самых богатых людей мира. Помимо того что Безос владеет гигантом электронной коммерции, ему принадлежат газета Washington Post и космическая компания Blue Origin.