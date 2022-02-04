Соратники премьер-министра покидают свои посты

Последует ли Джонсон их примеру?

Четыре старших помощника премьер-министра уволились с Даунинг-стрит с разницей в несколько часов на фоне растущего давления на чиновника. Об этом сообщает Би-би-си.

Директор по связям с общественностью Джек Дойл подтвердил свою отставку вскоре после ухода главы политического департамента Муниры Мирзы. За этим последовали увольнения главы аппарата Дэна Розенфилда и главного секретаря премьер-министра Мартина Рейнольдса.

Дойл прокомментировал журналистам, что «последние недели ужасно сказались на его семейной жизни». В любом случае, он собирался уходить через пару лет.

В заявлении пресс-секретаря дома № 10 говорится, что Розенфилд подал в отставку, но продолжит выполнять свои обязанности, пока ему не найдут преемника. Аналогичная ситуация и с Рейнольдсом, который намерен вернуться к должности в министерстве иностранных дел.

Некоторые депутаты, поддерживающие премьер-министра, одобрили эти кадровые решения, предположив, что именно Борис Джонсон стоит за ними. Однако Мирза заявила, что уходит из-за очередной выходки главы правительства. Премьер в феврале заявил, будто лидер лейбористов сэр Кейр Стармер не смог привлечь к ответственности телеведущего и серийного насильника Джимми Сэвила, когда возглавлял прокуратуру.

Канцлер казначейства Риши Сунак публично дистанцировался от слов главы правительства, заявив: «Честно говоря, я бы таких слов не говорил». На вопрос, должен ли Джонсон извиниться, Сунак сказал: «Это решать премьер-министру».

Заместитель лидера лейбористов Анджела Рейнер прокомментировала кадровые перестановки так: «Поскольку старшие советники и помощники Джонсона уходят, возможно, ему наконец пора посмотреться в зеркало и спросить себя, не в нем ли проблема».