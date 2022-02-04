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Сунаку прочат кресло премьера

Сунаку прочат кресло премьера
Фото Flickr.com

Отношения канцлера и Джонсона ухудшились

Риши Сунак отказался подтвердить наличие у него намерения баллотироваться на пост премьер-министра, если Борис Джонсон будет свергнут депутатами-консерваторами из-за череды преследующих его скандалов, сообщает The Telegraph. 

В недавнем интервью канцлер, хоть и допустил такую ситуацию «гипотетически», трижды ушел от прямого ответа на вопрос о своих политических амбициях. Узнав, что некоторые консерваторы хотели бы, чтобы он заменил Джонсона в премьерском кресле, Сунак сказал: «Я знаю, что у некоторых из моих коллег такое мнение, и у них на это есть свои причины. Очень любезно с их стороны предложить мне такую честь, но я думаю, что люди ждут от меня, чтобы я сосредоточился на моей работе». Политик добавил, что премьер-министр пользуется его «полной поддержкой».

Источники в правительстве сообщили The Telegraph, что коммуникация между аппаратами чиновников за последние недели заметно ухудшилась. Хотя премьер и канцлер публично пытались выступить единым фронтом, утверждается, что многочисленные разоблачения и «патигейт» привели в ярость союзников Сунака. 

Тем временем Дэвид Дэвис, бывший секретарь по делам Брексита, дал понять, что в ближайшие дни может направить председателю Комитета 1922 года письмо о недоверии Джонсону. По словам Дэвиса, премьер утратил поддержку «большой части населения». Бывший министр намерен проконсультироваться со своей местной партийной организацией на этот счет. Если это произойдет, Дэвис станет 18-м членом парламента, объявившим Комитету о недоверии главе правительства, хотя публично заявили об этом решении только 9 из них. Для снятия премьер-министра требуется как минимум 54 голоса.

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