В Британии одобрена пятая вакцина от COVID-19

Nuvaxovid создана в США

Великобритания одобрила новую двухкомпонентную вакцину от COVID-19 компании Novavax для использования у взрослых. Это пятый препарат для профилактики ковида, разрешенный на территории страны, сообщает Reuters.

Вакцина Nuvaxovid рекомендована для использования британцами в возрасте 18 лет и старше, поскольку она соответствует необходимым стандартам безопасности, качества и эффективности, говорится в заявлении Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA).

Nuvaxovid получила одобрение после нескольких месяцев разработки и организации массового производства. В Европе препарат применяется с декабря, хотя его признание также было в свое время отложено.

Первая партия вакцины производства Индийского института сывороток прибудет в Британию не раньше марта, заявила на брифинге Сильвия Тейлор, глава корпоративного отдела Novavax. В 2020 году британские власти и Novavax заключили соглашение о поставке 60 млн доз прививки, а также договорились о сотрудничестве на поздних стадиях испытаний вакцины в стране. Ожидается, что 27 млн доз поступят в первом квартале 2022 года.

«Приятно видеть, что наш регулятор лекарственных средств одобрил еще одну вакцину против COVID-19. Следующим шагом будет рассмотрение независимым Объединенным комитетом по иммунизации и вакцинации ее использования в рамках прививочной кампании против коронавируса в Великобритании», – говорится в заявлении министра здравоохранения Саджида Джавида.