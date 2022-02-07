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Джонсон: «С поста меня прогонят только танками»

Джонсон: «С поста меня прогонят только танками»
Фото Flickr.com

Премьер намерен побороться за свое кресло

Глава правительства не собирается покидать свой пост. Более того, Борис Джонсон планирует обороняться до последнего. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на одного из соратников премьер-министра.

«Он ясно дает понять, что покинет свой пост, только если на Даунинг-стрит отправят танковую дивизию», – сказал источник, употребив слово «Panzer», которым называют немецкие танки.

Однопартийцы Джонсона говорят, что тот полон решимости оставаться на посту и намерен бороться за власть. Однако на Даунинг-стрит опасаются, что он находится в «опасной зоне», поскольку скоро может быть достигнут порог для голосования о недоверии правительству. В окружении премьера полагают, что уже 35 депутатов-консерваторов направили письма председателю Комитета 1922 года – партийного органа, занимающегося выборами премьер-министра.

В конце января в Британии опубликовали отчет о расследовании по поводу вечеринок Бориса Джонсона, согласно которому мероприятия на Даунинг-стрит, 10 во время майского локдауна 2020 года признали серьезным нарушением этических стандартов. 

В начале февраля премьер лишился сразу пятерых помощников. В отставку подали руководитель аппарата Дэн Розенфельд, директор по связям с общественностью Джек Дойл, личный секретарь Джонсона Мартин Рейнольдс, глава управления внутренней политики Мунира Мирза, а также советник по вопросам равноправия Елена Нарозански.

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