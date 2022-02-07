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Глава Tesco: надо готовиться к худшему

Глава Tesco: надо готовиться к худшему
Фото Flickr.com

Цены не станут ниже

Председатель совета директоров крупнейшей британской сети супермаркетов Tesco Джон Аллан заявил, что «худшее еще впереди», имея в виду рост цен на продукты питания. В интервью Би-би-си он посетовал на ограниченный бюджет многих британцев, часть которых столкнулась с необходимостью выбирать между едой и теплом.

По его оценкам, к весне цены в супермаркетах могут вырасти на 5%. Представитель Tesco также отметил, что инфляция цен на продукты питания за последние три месяца сдерживалась примерно на уровне 1%.

Аллан подчеркнул, что ретейлеры и поставщики также не застрахованы от повышения цены на электроэнергию, что приводит к дальнейшему увеличению стоимости розничных товаров. «Повышение цен на энергоносители влияет и на нас, и на наших поставщиков, в связи с этим существует вероятность, что показатель инфляции будет расти как снежный ком», – сказал он.

Аллан признал, что продукты питания занимают большую часть семейного бюджета людей с низкими доходами, и растущая цена на еще более базовое благо – тепло – является для ретейлеров особым поводом для беспокойства. «То, что сейчас приходится выбирать между отоплением домов и едой, явно не та ситуация, которую кто-либо должен терпеть», – подчеркнул он.

Наряду с этим, Аллан отверг обвинения в том, что стоимость основных продуктов питания в последнее время якобы росла быстрее, чем другие товары. Хотя он не может отвечать за всех представителей ретейла, «самая дешевая банка запеченных бобов в Tesco, дешевле, чем пять лет назад», – заявил глава корпорации.

В недавнем отчете Британского консорциума розничной торговли говорится, что продовольственная инфляция выросла до 2,7% в январе по сравнению с 2,4% в декабре.

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