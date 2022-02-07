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Камилла – будущая королева-консорт

Камилла – будущая королева-консорт
Фото commons.wikimedia.org

Титул стал неожиданностью для многих

Ее Величество объявила, что супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз официально будет именоваться королевой-консортом, когда ее муж взойдет на престол и станет королем. Об этом говорится в послании Букингемского дворца, приуроченном к 70-летнему юбилею монарха на британском троне.

Елизавета II выразила надежду, что граждане Великобритании окажут будущей королеве такую же поддержку, какую сейчас оказывают ей самой. До недавнего времени считалось, что титула герцогиня Корнуолльская не получит.

«Поскольку я с нетерпением жду возможности продолжать служить вам всем сердцем, я надеюсь, что этот юбилей соберет вместе семьи и друзей, соседей и сообщества – после трудных времен, которые переживают многие из нас, – чтобы отпраздновать и поразмышлять о положительных событиях в нашей повседневной жизни, которые так счастливо совпали с моим правлением», – также говорится в сообщении королевы.

В британской монархии действует принцип абсолютной примогенитуры, или первородства, известный как шведская система престолонаследия. Это значит, что титулы переходят по наследству старшему ребенку его носителя, а затем – его ближайшим родственникам, по старшинству. Таким образом, с течением времени британский престол перейдет принцу Уэльскому Чарльзу, старшему сыну Елизаветы II, у которой еще трое детей: принцесса Анна, принцы Эдвард и Эндрю. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза – принц Уильям. Королева-консорт – титул жены правящего короля, обладающей равным с супругом социальным статусом, но не политическими полномочиями.

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