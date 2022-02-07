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Плановые больные выберут клиники самостоятельно

Плановые больные выберут клиники самостоятельно
Фото Flickr.com

Английское здравоохранение ждут реформы 

Пациенты, операции которых были отложены из-за пандемии, смогут онлайн выбирать места в больницах с самыми короткими списками ожидания в соответствии с новым планом NHS, о котором рассказывает The Telegraph. 

Министерство здравоохранения готовится запустить национальную инициативу «Мой плановый уход» в рамках усилий по преодолению рекордного отставания в 6 млн человек, ожидающих лечения. 

Специально созданный сайт позволит пациентам напрямую бронировать лечение в любом госпитале с наименьшей очередью. В будущем планируется предоставлять доступ к этой базе данных через приложение NHS.

Сэр Джим Макки, советник NHS по устранению отставания, сказал, что такие инициативы «вернут власть в руки пациентов». Новшество призвано заменить нынешнюю систему «электронного направления» NHS, которая должна предлагать такой выбор, но не предоставляет пациентам основную информацию, например о продолжительности ожидания, с необходимостью которого они сталкиваются в настоящее время.

Новости об инновациях последовали после сообщения о том, что следующим главой NHS будет назначен не медик, а банкир – Ричард Меддингс, бывший председатель TSB, который также занимал должность в совете казначейства. Он возглавит реформы на самом высоком уровне, пообещав национальной службе здравоохранения «радикальную встряску»

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