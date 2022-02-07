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Весной откроется новая линия метро

Весной откроется новая линия метро
Фото commons.wikimedia.org

Ведутся тестовые мероприятия 

Глава проекта Crossrail Марк Уайлд заявил на заседании правления Transport for London (TfL), что линия Elizabeth вступила в заключительный период испытаний и в ближайшее время может быть открыта для публики. Вторая фаза опытных работ началась в конце января. Об этом сообщает MyLondon. 

С середины февраля добровольцы, отобранные командой Elizabeth Line, примут участие в шести сериях масштабных испытаний. Это будут практические мероприятия для персонала, проводимые с целью убедиться в безопасности новой железнодорожной линии, связывающей восток и запад Лондона. В каждом мероприятии будет задействовано от 1 000 до 2 000 человек, они отработают навыки поведения в экстренных ситуациях, таких как эвакуация пассажиров и другие инциденты на станциях.

Уайлд сказал правлению TfL, что тестовые мероприятия продлятся «шесть-семь недель». Это означает, что самое раннее, когда линия может открыться для обслуживания пассажиров, самый конец марта. 

Глава проекта также отметил, что его «чеклист» сократился с 60 000 пунктов по сравнению с предыдущим периодом строительства проекта, опоздавшего на четыре года, до 200, что отражает готовность гигантской инженерной конструкции.

«Обычно действия каждого пятого нуждаются в некоторой корректировке. Так что это хорошая новость. На мой взгляд, когда мы проводим такой тренинг, мы обнаруживаем пробелы в нашей коммуникации или протоколах, в рамках которых сотрудники взаимодействуют с обширной технологической базой. Я думаю, у нас есть еще добрых два месяца для завершения пусконаладочного этапа», – утверждает Уайлд. 

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