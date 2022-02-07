Весной откроется новая линия метро

Ведутся тестовые мероприятия

Глава проекта Crossrail Марк Уайлд заявил на заседании правления Transport for London (TfL), что линия Elizabeth вступила в заключительный период испытаний и в ближайшее время может быть открыта для публики. Вторая фаза опытных работ началась в конце января. Об этом сообщает MyLondon.

С середины февраля добровольцы, отобранные командой Elizabeth Line, примут участие в шести сериях масштабных испытаний. Это будут практические мероприятия для персонала, проводимые с целью убедиться в безопасности новой железнодорожной линии, связывающей восток и запад Лондона. В каждом мероприятии будет задействовано от 1 000 до 2 000 человек, они отработают навыки поведения в экстренных ситуациях, таких как эвакуация пассажиров и другие инциденты на станциях.

Уайлд сказал правлению TfL, что тестовые мероприятия продлятся «шесть-семь недель». Это означает, что самое раннее, когда линия может открыться для обслуживания пассажиров, – самый конец марта.

Глава проекта также отметил, что его «чеклист» сократился с 60 000 пунктов по сравнению с предыдущим периодом строительства проекта, опоздавшего на четыре года, до 200, что отражает готовность гигантской инженерной конструкции.

«Обычно действия каждого пятого нуждаются в некоторой корректировке. Так что это хорошая новость. На мой взгляд, когда мы проводим такой тренинг, мы обнаруживаем пробелы в нашей коммуникации или протоколах, в рамках которых сотрудники взаимодействуют с обширной технологической базой. Я думаю, у нас есть еще добрых два месяца для завершения пусконаладочного этапа», – утверждает Уайлд.