Британия усиливает военное присутствие в Польше

НАТО собирает силы для помощи Украине

Премьер-министр заявил, что Лондон планирует разместить в Восточной Европе дополнительный контингент войск для сдерживания потенциальной российской агрессии. Мероприятия включают развертывание ударных и истребительных авиаподразделений и ввод в воды Балтийского моря кораблей военно-морских сил Великобритании. Об этом он рассказал газете The Times.

В интервью Борис Джонсон предупредил президента РФ Владимира Путина, что якобы планируемое вторжение на Украину только укрепит НАТО и что он, как глава исполнительной власти Великобритании, полон решимости отправить Королевскую морскую пехоту и другие вооруженные силы страны в Восточную Европу.

Соединенное Королевство направит в Польшу еще 350 морских пехотинцев на случай непредвиденных обстоятельств «из солидарности» со своими восточными союзниками на фоне опасений, связанных с предполагаемым российским вторжением на Украину.

Джонсон назвал кризис на Украине крупнейшим наращиванием военной мощи в Европе со времен холодной войны. Он добавил, что нынешняя ситуация представляется Лондону мрачнее, чем ситуация 2014 года.

Глава британского правительства выразил надежду на то, что «принципиальная и решительная дипломатия сможет предотвратить кризис». Он заявил, что в основе успешного диалога между странами лежит деэскалация конфликта.

Джонсон объявил, что Великобритания разместит в Восточной Европе истребители «Тайфун» Королевских военно-воздушных сил и корабли в польской акватории. Он подчеркнул, что Лондон намерен и далее наращивать военную помощь Киеву.