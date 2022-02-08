Лиз Трасс планирует обсудить украинскую тему в Москве

Уровень нервозности среди западных политиков растет

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс намеревается в ближайшее время посетить Россию, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и потребовать «деэскалации и прекращения немотивированной агрессии» со стороны Москвы. Газета The Times со ссылкой на источники в Консервативной партии пишет, что не все коллеги Трасс разделяют оптимизм по поводу предполагаемого визита.

Несмотря на заверения Кремля о несостоятельности обвинений в подготовке каких-либо недружественных операций в Восточной Европе, среди верхушки тори растет угар военного психоза. Все больше западных политиков пытаются сколотить политический капитал на теме несуществующей войны, которая многими воспринимается как уже свершившийся факт. Роберт Дженрик, экс-министр в кабинете Джонсона, усомнился в оправданности желания главы внешнеполитического ведомства встретиться с ее российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Трасс посетит Россию в рамках первого визита министра иностранных дел за четыре года. Ожидается, что она посоветует Лаврову «снизить эскалацию и прекратить непровоцированную агрессию».

Она обратит внимание своего российского коллеги на тот урон, который вторжение в Украину нанесет и рядовым россиянам, и экономике РФ, заявляя, что Кремль рискует оказаться в «глубокой трясине» в случае враждебной операции.

Ранее сообщалось о подготовке визита главы британского военного ведомства Бена Уоллеса в Москву. Точная дата пока не сообщается, но, вероятно, поездка министра обороны состоится в феврале. Предполагается, что у предстоящих переговоров будет «антикризисная тематика», в их рамках Уоллес и Шойгу будут развивать инициативы, прозвучавшие во время беседы президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Британии Бориса Джонсона.