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Любовь повсюду: по следам «Влюбленного Шекспира»

Любовь повсюду: по следам «Влюбленного Шекспира»
Фото:123rf.com

Шекспир – это английское все, особенно когда дело касается любви. Все его пьесы и сонеты в первую очередь о ней. Даже если речь идет о войне, королях и престоле, тема любви всегда присутствует в его творчестве. Один монолог про розу в «Ромео и Джульетте» чего стоит. А бесподобные сонеты!
Сама же личность Уильяма нашего Шекспира вызывает не меньший интерес, чем его произведения. И один из самых ярких фильмов о нем – оскароносный «Влюбленный Шекспир». Сегодня прогуляемся по местам съемок, где любовь, кажется, разлита в воздухе.

123rf.com

Замок Бротон, Оксфордшир

123rf.com

Замок XVI века недалеко от Банбери в Оксфордшире послужил отличной натурой для поместья семейства де Лессепс, к которому принадлежит прекрасная Виола, возлюбленная поэта.
Расположенный всего в часе езды от Западного Лондона замок поражает не только своей историей, но и красотой. Здесь совмещены различные стили – средневековый, тюдоровский, кое-что из елизаветинской эпохи. В замке огромный зал, картинная галерея, библиотека и зал с доспехами. Именно поэтому его так полюбили киношники: здесь снимались «Безумие короля Георга», «Джейн Эйр», «Том Джонс», «Трое мужчин и младенец».
Строительство замка относят к 1300 году, заложил его сэр Джон де Бротон, который неслучайно выбрал это место: слияние трех ручьев создавало прекрасную ограду от посторонних, а земля была достаточно велика для семейного особняка. Через 77 лет Бортон продал поместье Уильяму Уайкхемскому, епископу Винчестерскому, и с тех пор этот замок остается собственностью одной семьи, переходя из поколения в поколение. В середине XVI столетия один из его хозяев, барон Ричард Файнс, расширил его и привнес в архитектуру элементы тюдоровского стиля. Именно в это время в замке останавливался сам король Яков I. А вот потомок барона был явным противником монархии, и во время его владения крепостью здесь находился настоящий штаб сторонников борьбы с правлением короля Чарльза I. Но роялисты быстро вычислили их и атаковали замок, проделав в нем несколько пушечных отверстий.
Строение пришло в упадок в XIX веке, когда стало не хватать денег на содержание. Тогда оно перешло по наследству к Фредерику Файнсу, 16-му барону достопочтенного семейства, который в то время служил архидьяконом Херефорда. Он пригласил известного викторианского архитектора сэра Джорджа Гилберта Скотта и основательно потратился. Родовое гнездо восстановили, да еще как! На рубеже XIX и XX веков замок Бротон арендовала известная светская львица леди Бланш Элджернон Гордон-Леннокс, которая довела сады поместья до совершенства. Снова началась «королевская» страница замка – сам король Эдуард VII часто останавливался здесь. С тех пор замок не перестраивался. Исключение составил именно фильм «Влюбленный Шекспир», для которого хозяева замка разрешили «достроить» балкон (в реальности его нет) для возлюбленной поэта.
Замком и сейчас владеет семья Файнс, 21-й лорд и леди Сэй и Селе. Несмотря на то что владения частные, их можно посетить. А посмотреть есть на что: роскошные интерьеры, мебель, гобелены, картины, спальни, где останавливались короли, и, конечно, восхитительный сад XIX века. Сад очень уютный, наполненный цветами и кустарниками, с укромными скамеечками, так что летом здесь можно устроить небольшой пикник. А если захочется настоящего английского чаепития, в замке есть чайная комната, где подают послеполуденный чай (только необходимо забронировать местечко). Кстати, летом здесь часто проходят показы фильмов под открытым небом. И самый популярный, понятно, – «Влюбленный Шекспир».
ГДЕ: Broughton Castle, Banbury OX15 5EB
БИЛЕТЫ: broughtoncastle.com

 Хэтфилдхаус, Хартфордшир

123rf.com

Сцена, где Виола знакомится с самой королевой, снята в Хэтфилд-хаусе, поместье XVII века. Его можно увидеть в фильмах и сериалах, например, таких как «Бэтмен», «Корона», «Табу», «Бриджертоны», «V – значит вендетта», «Золотой век», «Шерлок Холмс», «Король говорит», «Анна Каренина», и даже в «Сонной лощине» и «Паддингтоне».
Место съемок, скорее всего, было выбрано не просто так. Дело в том, что Хэтфилд был замком, где Елизавета I провела детство и юность.
Первоначально на месте нынешнего здания был замок XV века, построенный архиепископом Кентерберийским, министром короля Генриха VII. Позднее он был захвачен Генрихом VIII вместе с церковным имуществом. Здесь королева Елизавета и ее брат, король Эдуард VI, провели свою юность. Сюда же отправили старшую дочь короля, впоследствии ставшую королевой Марией I. В этом замке она всего лишь прислуживала своей сводной сестре. Позднее Мария пришла к власти, и Елизавета была заключена в Тауэр, откуда вернулась в Хэтфилд. И здесь же узница узнала о своем восшествии на престол.
Преемнику Елизаветы, королю Якову I, дворец пришелся не по душе, и он обменялся владениями со своим главным министром Робертом Сесилом, первым графом Солсбери. Тогда и началась история того Хэтфилд-хауса, который мы знаем сейчас.

123rf.com

Сесил обожал строить-перестраивать и запросто снес три крыла королевского дворца, а кирпичи использовал для нового здания. С 1611 года постройка больше не менялась. От замка XV века сейчас остались только деревянная парадная лестница с богатой резьбой и редкий витраж в часовне.
Во время Второй мировой войны Хэтфилд-хаус был местом, куда привозили британских военнопленных, чтобы помочь им вернуться к нормальной жизни. Считалось, что обстановка роскоши и спокойствия располагает к быстрой адаптации.

123rf.com

Замок богат своей коллекцией. Великолепные интерьеры поражают стильной красотой. Здесь сохранились артефакты, принадлежавшие Елизавете I: перчатки и пара шелковых чулок, которые, как полагают, были первыми в Англии. В библиотеке выставлен свиток пергамента длиной 22 фута (6,7 м), показывающий родословную королевы с предками, восходящими к Адаму и Еве. В Мраморном зале находится «Радужный портрет» Елизаветы.
Сейчас Хэтфилд-хаус является поместьем 7-го маркиза и маркизы Солсбери. И его тоже можно посетить, предварительно забронировав билет. Также можно прогуляться по роскошному парку.
ГДЕ: Hatfield House, Great North Rd, Hatfield AL9 5HX
БИЛЕТЫ: hatfield-house.co.uk

Миддл-Темпл, Лондон

Сцену, в которой публика смотрит спектакль «Два джентльмена из Вероны», снимали в Большом зале лондонского Миддл-Темпл. Тоже получилось очень символично, так как в этом зале 2 февраля 1602 года состоялась премьера пьесы Шекспира «Двенадцатая ночь».

123rf.com

Здание широко известно в юридических кругах Лондона и не только. Некогда в нем учились студенты-юристы, сейчас здесь располагается коллегия адвокатов. Строительство роскошного Холла Миддл-Темпла было начато с подачи королевы Елизаветы I в 1562 году. Сама королева однажды без предупреждения посетила здание, чтобы послушать судебные заседания, чем удивила всех присутствующих. С тех пор оно мало изменилось, несмотря на Великий лондонский пожар и бомбежку Второй мировой войны, в которой пострадала часть здания. Великолепная архитектура, впечатляющие дубовые панели и радужные витражи создают величественную, захватывающую дух атмосферу – то, что нужно для исторических фильмов. Помимо «Влюбленного Шекспира» здесь снимали «Пуаро», «Бриджит Джонс II: Грани разумного», «Код да Винчи», «Елизавету» и многое другое.
В Холле можно увидеть стол, которым несколько веков пользовались во время заседаний – и пользуются до сих пор. Его длина 29 футов, он сработан из трех досок, вырезанных из произраставшего в Виндзорском лесу дуба. Он был доставлен по Темзе – другого варианта транспортировки не нашлось. Стол изготовлен прямо в зале и с тех пор никогда его не покидал. Здесь же находится другой исторический предмет – стол самого Фрэнсиса Дрейка. По преданию, его соорудили из обшивки корабля «Золотая лань», на котором Дрейк совершил свое знаменитое кругосветное плавание.
Полюбоваться зданием и внутренним двором можно, предварительно оплатив групповой тур или же устроив там праздничный банкет – конечно же, в стиле Тюдоров.
ГДЕ: Middle Temple, Middle Temple Ln, Temple, London EC4Y 9AT
БИЛЕТЫ: middletemple.org.uk

Большая церковь Святого Варфоломея, Лондон

Anton Phatianov www.onanton.com

Помните, как в фильме Шекспир после убийства Кристофера Марло приходит в церковь и просит прощения за все, что натворил сам и во что вовлек прекрасную Виолу? Эту сцену снимали в Большой церкви Святого Варфоломея (есть еще и Малая). Это одна из старейших церквей в Лондоне и единственный уцелевший норманнский храм.

commons.wikimedia.org

История ее создания удивительная. Жил-был придворный весельчак Раэр, которого приглашали в знатные дома для развлечения гостей. Затем он стал фаворитом короля Генриха I, вел разгульный образ жизни. Но потом у короля началась черная полоса: умерла жена, через два года сын утонул в кораблекрушении, – ему стало как-то не до веселья, и Раэр, задумавшись над смыслом жизни, отправился по местам мученичества апостолов Петра и Павла, а также совершил паломничество в Рим. Там он серьезно заболел, и во время лихорадки было ему видение апостола Варфоломея. Тот указал ему, где именно надо построить церковь. Раэр пообещал: если выкарабкается, то обязательно возведет в Лондоне церковь, монастырь и госпиталь. Сказано – сделано. И в 1123 году стала строиться церковь Святого Варфоломея. В XVI столетии, после реформы Генриха VIII, часть центрального нефа разрушили, но остальная часть дошла до наших дней без изменений.

Anton Phatianov www.onanton.com

Масштабная реставрация прошла в середине XIX века, и с тех пор церковь поражает прихожан своим величием и мощью. Не зря ее интерьеры появлялись в таких знаменитых фильмах, как «Четыре свадьбы и одни похороны», «Робин Гуд. Принц воров», «Еще одна из рода Болейн», «Елизавета. Золотой век» и даже «Мстители: Эра Альтрона».

Anton Phatianov www.onanton.com

Церковь открыта ежедневно, и посетить ее можно совершенно бесплатно. Однако не рекомендуется приходить во время проведения служб. Если хочется узнать более подробную историю церкви, за £7,5 можно посетить групповую экскурсию.
ГДЕ: St Bartholomew the Great, Cloth Fair, Barbican, London EC1A 7JQ
БИЛЕТЫ: www.greatstbarts.com

***

«А как же театр?» – спросите вы. Спешим вас разочаровать: театр, как и многие здания Лондона XVI века, были построены специально для фильма.
Надеемся, прогулка по местам съемок фильма о влюбленном Шекспире вдохновила вас на романтическое путешествие. И не важно, куда, важно – с кем. Пусть рядом все время будут ваши любимые, а в сердце всегда живет любовь.

Подготовила Оксана Кеш

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