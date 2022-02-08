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Создан нейроимплант для лечения паралича

Создан нейроимплант для лечения паралича
Фото Piqsels.com

Он поставил на ноги итальянского мотоциклиста

Полностью парализованный мужчина смог снова встать и пойти после того, как в ходе новаторской операции в его позвоночник был вживлен электронный имплант, передает газета The Telegraph. Итальянец Мишель Роккати не двигался и не чувствовал ног после аварии на мотоцикле в 2017 году, в результате которой были повреждены нервы его спинного мозга.

Когда швейцарские ученые имплантировали гонщику электронный прибор, который стимулирует поврежденные нервы, он сразу же смог стоять и ходить, а также кататься на велосипеде и плавать.

«Первые несколько шагов были невероятными – мечта сбылась. Было очень волнующе наблюдать, как двигаются мои ноги, парализованные после аварии, – рассказал 30-летний мужчина газете. – За последние несколько месяцев я прошел через довольно интенсивные тренировки и поставил перед собой ряд целей. Например, теперь я могу подниматься и спускаться по лестнице и надеюсь, что к весне смогу пройти один километр».

В настоящее время разрабатываются различные подходы по лечению травм спинного мозга, в том числе трансплантация стволовых клеток, шванновских клеток (вспомогательных частиц периферической нервной системы) или нейтральных клеток-предшественниц. Однако в лечении такого рода травм имеются известные трудности, например иммунное отторжение клеток, полученных от чужого донора, и риск неправильной имплантации электронных приборов, которые не способны формировать функциональную ткань.

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