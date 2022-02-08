Стали известны темы школьных экзаменов

Учащиеся смогут оценить свой потенциал

Школьники в Англии узнали, по каким темам они будут тестироваться на экзаменах GCSE и A-level, передает SkyNews.

Этим летом впервые с 2019 года будут приниматься экзамены – после того, как они были отменены из-за пандемии COVID-19. С начала февраля учащиеся получат информацию, которая поможет им подготовиться к сдаче летней переходной экзаменационной сессии.

Для некоторых предметов, таких как английский язык или иностранная литература, опубликованная вспомогательная информация будет включать жанр или исторический период, из которого будут взяты неизвестные для экзаменуемого тексты, используемые во время теста. Что касается творческих предметов, таких как как искусство и дизайн, они по-прежнему будут оцениваться при защите курсовой работы. Нынешняя инициатива министерства образования не предполагает снабжения учащихся какой-либо дополнительной информацией для экзамена по этим дисциплинам. Между тем для GCSE по математике, естественным наукам и физике школьникам будут предоставлены таблицы уравнений, чтобы уменьшить количество формул, которые учащиеся должны запомнить. По английской литературе, истории, древней истории и географии программа попросту сокращена, и уровень знаний будет оцениваться по меньшему числу тем. Информация будет размещена на сайтах экзаменационных комиссий.

Сара Ханнафин, старший политический советник профсоюза школьных лидеров NAHT, сказала, что расширенный материал «должен помочь учителям и ученикам сосредоточиться на подготовке к экзаменам». «Это не просто список того, что оценивается на экзамене; информация более сложная, охватывает только задания повышенной сложности и может относиться именно к конкретному экзаменационному заданию или разделу», – пояснила она.