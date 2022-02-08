﻿﻿﻿﻿﻿

В нашей галактике найдена блуждающая черная дыра

В нашей галактике найдена блуждающая черная дыра
Фото commons.wikimedia.org

Угрозы для Земли нет  

Астрономы сообщили об обнаружении блуждающей черной дыры с помощью метода гравитационного микролинзирования и данных с телескопа «Хаббл», рассказывает портал space.com.

Метод микролинзирования считается единственным для нахождения черной дыры, свободно передвигающейся в межзвездном пространстве. Обычную черную дыру можно обнаружить благодаря ее влиянию на соседние звезды и фиксируемым гравитационным волнам.

Исследование отправлено на публикацию и рецензирование в научное издание The Astrophysical Journal. Группе астрономов Института исследований космоса удалось доказать, что к замеченному в 2011 году орбитальным телескопом «Хаббл» эффекту линзирования причастна именно блуждающая черная дыра звездной массы. 

Черная дыра, обнаруженная в Млечном пути, относится к разряду изолированных, то есть она просто движется в космическом пространстве в поисках «жертв», которых она может поглотить. 

«Потребовалось два года планирования, а затем шесть лет наблюдений с помощью «Хаббла». Но было очень приятно увидеть невероятные результаты. Сразу стало ясно, что это черная дыра», – сказал изданию Кайлаш Саху, ведущий автор исследования, астрофизик Института исследований космоса.

Скорость полета черной дыры составляет 45 км в секунду. Вероятно, космическому объекту придал ускорение взрыв сверхновой, в результате которого он и появился. Шансов, что черная дыра когда-либо сможет приблизиться к Земле, нет – во всяком случае, так утверждают ученые. Размеры обнаруженной блуждающей черной дыры невелики: она всего лишь в семь раз больше Солнца.

profile-sample2
В нашей галактике найдена блуждающая черная дыра
08-02-2022
profile-sample2
Британия усиливает военное присутствие в Польше
08-02-2022
profile-sample2
Стали известны темы школьных экзаменов
08-02-2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.