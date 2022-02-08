В нашей галактике найдена блуждающая черная дыра

Угрозы для Земли нет

Астрономы сообщили об обнаружении блуждающей черной дыры с помощью метода гравитационного микролинзирования и данных с телескопа «Хаббл», рассказывает портал space.com.

Метод микролинзирования считается единственным для нахождения черной дыры, свободно передвигающейся в межзвездном пространстве. Обычную черную дыру можно обнаружить благодаря ее влиянию на соседние звезды и фиксируемым гравитационным волнам.

Исследование отправлено на публикацию и рецензирование в научное издание The Astrophysical Journal. Группе астрономов Института исследований космоса удалось доказать, что к замеченному в 2011 году орбитальным телескопом «Хаббл» эффекту линзирования причастна именно блуждающая черная дыра звездной массы.

Черная дыра, обнаруженная в Млечном пути, относится к разряду изолированных, то есть она просто движется в космическом пространстве в поисках «жертв», которых она может поглотить.

«Потребовалось два года планирования, а затем шесть лет наблюдений с помощью «Хаббла». Но было очень приятно увидеть невероятные результаты. Сразу стало ясно, что это черная дыра», – сказал изданию Кайлаш Саху, ведущий автор исследования, астрофизик Института исследований космоса.

Скорость полета черной дыры составляет 45 км в секунду. Вероятно, космическому объекту придал ускорение взрыв сверхновой, в результате которого он и появился. Шансов, что черная дыра когда-либо сможет приблизиться к Земле, нет – во всяком случае, так утверждают ученые. Размеры обнаруженной блуждающей черной дыры невелики: она всего лишь в семь раз больше Солнца.