Зачистка финансовых «прачечных»

Как Великобритания будет бороться с потоком «грязных» денег?

Лондон, как финансовая столица мира, всегда был любимым местом для махинаторов «особо крупных масштабов». Именно сюда текут потоки денег, которые разными путями выводят умельцы из других стран. Кроме того, Лондон – это популярное место для инвестиций в недвижимость у зарубежных олигархов, в частности российских. В связи с последними политическими спорами о расширении НАТО и продвижения блока на Восток именно российские олигархи в ближайшее время могут лишиться здесь своих сбережений, вложенных в квартиры и дома. Конечно, не только россияне прячут свои кровные в Лондоне: не так давно было раскрыто сразу несколько громких дел с участием как самих британцев, так и иностранцев. Кто и как отмывает деньги в Соединенном Королевстве? И на самом ли деле правительство будет с этим бороться?

Закон бессилен

Сразу отметим, что небрежность Лондона в отношении финансового надзора наблюдается как минимум со времен Второй мировой войны, а в 1990-х годах через город начали проходить подозрительно большие суммы, значительная часть которых была и остается российскими деньгами.

В прошлом году это было отмечено в Pandora Papers и в других секретных отчетах Великобритании. Еще в 2018 году парламентский комитет акцентировал: «Использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, теперь явно связано с более широкой российской стратегией и имеет последствия для нашей национальной безопасности». Наиболее заметным шагом в борьбе с отмыванием денег стал закон 2017 года. Он предоставил судам право издавать «приказы о необъяснимом богатстве», обязывающие тех, кто инвестирует в Великобританию и подозревается в коррупции, объяснять источники своих финансов.

После принятия закона каких-либо ощутимых результатов достигнуто не было. Одним из свидетельств тому стал, например, суд в 2020 году, который выиграли двое представителей казахстанской политической элиты: их попросили объяснить, как они купили три лондонских дома на сумму более £74 млн. Это решение, как писали тогда британские СМИ, стало унижением для Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, показав, насколько ограничены его ресурсы.

Под прицелом – россияне

Правительство Бориса Джонсона обвинило Москву в планах по вооруженному нападению на Украину с целью свержения украинского правительства и объявило о новом законе, который может расширить санкции против союзников президента РФ Владимира Путина. Как заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, новые санкции будут означать, что «путинским олигархам или российским компаниям, участвующим в поддержке российского государства, негде будет спрятаться. Ведь в течение многих лет богатые улицы британской столицы были отличным местом, где можно затаиться, если вы олигарх, связанный с Кремлем».

Как известно, российские миллиардеры скупают недвижимость в таких богатых местах, как Белгравия в центре Лондона. Некоторые районы даже получили свои «советские» названия: «Лондонград», «Красная площадь» и др. Как пишет Washington Post, российские активисты-оппозиционеры проводят в Лондоне «клептократические туры» по пустующим особнякам, предположительно связанным с лондонской финансовой «прачечной» для очистки грязных денег. Кстати, на вопрос журналистов о том, будет ли правительство преследовать лондонскую недвижимость, принадлежащую россиянам, Трасс сказала, что «ничего не выходит за рамки обсуждения», дав понять, что этот вопрос уже поднимался.

О том, что «зачистка» началась, говорит недавнее громкое дело. Лондонский суд разрешил британским властям конфисковать у семьи азербайджанского депутата Джаваншира Фейзиева более £5 млн сомнительных капиталов из арестованных £15 млн по делу об отмывании денег через азербайджанскую «прачечную». Остальное будет возвращено.

Семья Фейзиевых осталась удовлетворена тем, что суд снял арест с большей части замороженных денег и указал на отсутствие доказательств причастности депутата к коррупционным схемам. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) назвало решение маленькой победой в большой борьбе с отмыванием преступных доходов.

«Успешное завершение этой тяжбы показывает, на какой риск идут желающие воспользоваться услугами подобных «прачечных». Мы конфисковали миллионы, и нам даже не пришлось доказывать, в чем именно состояло изначальное преступление, – сказал один из руководителей NCA Энди Льюис. – Мы продолжим использовать гражданское судопроизводство для изъятия незаконно нажитых зарубежных капиталов».

Через азербайджанскую «прачечную» в 2012–2014 годах было отмыто около €2,5 млрд, утверждает организация журналистов-расследователей OCCRP. Конфискованные решением лондонского судьи Джона Зани деньги Фейзиевых составляют менее 0,3% этой суммы. Судья постановил изъять £4,4 млн у супруги Фейзиева Парваны, £1 млн – у сына Орхана и £0,25 млн – у племянника Эльмана. В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank. Эстонская полиция расследовала отмывание около $4 млрд через азербайджанскую «прачечную». К слову, руководитель эстонского филиала Danske Bank пропал, а позже был найден мертвым.

Русские спонсоры Джонсона

Каким образом может быть прекращен отмыв денег, если его «ручейки» пополняют запасники британских политиков? В 2019 году в секретном докладе разведки Великобритании упоминались 9 российских бизнесменов, угрожающих демократии в королевстве. Как отмечает газета The Times, они спонсируют Консервативную партию. Среди них бывший замглавы ЮКОСа Александр Теремко, который называл лидера Консервативной партии Бориса Джонсона своим другом и перечислил партии за последние 7 лет более £1,2 млн.

Также в докладе идет речь о Любови Чернухиной, супруге бывшего замминистра финансов Владимира Чернухина, которая, по данным газеты, перечислила партии более £450 тыс.

Упоминается и сын бизнесмена Александра Лебедева Евгений, выпускающий издания London Evening Standard и The Independent. Отмечено, что Джонсон бывал на семейных вечерах у Лебедевых в их итальянском доме.

Документ подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности Великобритании. Текст на 50 страницах был передан в канцелярию премьера; по словам бывшего генпрокурора Доминика Грива, Борис Джонсон препятствовал его публикации, утверждает The Times.

Кража «пандемийных» денег

Деньги отмываются не только по-крупному, но и в более мелких масштабах. Один из последних примеров – махинации при получении кредитов на развитие и поддержку бизнеса во время пандемии. Из-за них правительство Великобритании потеряло £4,9 млрд.

Как показывают записи службы банкротства, некоторые британцы под предлогом «на бизнес» брали кредиты для финансирования своих азартных игр или торговли валютой – деньги, которые правительство вряд ли вернет, – в то время как другие тратили их на ремонт дома, покупку автомобилей или личные предметы роскоши.

Напомним: по правилам, заемщики, подающие заявку на кредит для поддержки собственного бизнеса, должны были подтвердить, что они пострадали от ковида и находятся в Великобритании, а также что они были в бизнесе по состоянию на 1 марта 2020 года и не были неплатежеспособными по состоянию на 1 декабря 2019 года.

Страна находилась на 6-й неделе пандемии, когда Риши Сунак приказал закрыть все офисы, второстепенные магазины и услуги и пообещал финансовую помощь. Первая запущенная схема предлагала ссуды на сумму до £5 млн и была известна как схема ссуды на случай прерывания бизнеса из-за коронавируса (CBILS). Она была подвергнута критике со стороны групп бизнес-лоббистов и депутатов как слишком дорогостоящая, медленная и рискованная. В результате казначейство представило вторую кредитную схему, предназначенную для предоставления фирмам «дешевых» денег всего за 24 часа. По ней не проводилось никаких проверок, и, по сути, миллионный кредит мог получить любой желающий.

Правительство неоднократно предупреждало, что эти правила делают кредиты уязвимыми для мошенников. Однако инсайдеры отрасли заявили, что риски были обсуждены с казначейством. Действительно, бывший глава British Business Bank, который отвечал за надзор за схемой, написал тогдашнему бизнес-секретарю Алоку Шарме, что схема «уязвима для злоупотреблений со стороны отдельных лиц и участников организованной преступности». Месяц спустя, в июне 2020 года, Сунак получил совместное письмо от трех антикоррупционных групп с призывом опубликовать имена получателей таких кредитов. На сегодняшний день этот запрос не удовлетворен и оспаривается в суде.

Как заявил премьер-министр Борис Джонсон, правительство продолжит попытки вернуть деньги налогоплательщиков, потерянные в результате мошеннических требований о финансовой поддержке в период коронавируса, пишет агентство Reuters. «Мы презираем мошенничество и тех, кто ворует у налогоплательщиков, – сказал Джонсон, – мы уже вернули £743 млн потерянных денег, а также £2,2 млрд, которые были украдены в виде возвратных кредитов».

Эксперты резюмируют: в этом случае гонка за финансированием закрытой экономики привела к тому, что скорость превзошла должную осмотрительность, оставив налогоплательщиков открытыми для мошеннических манипуляций.

В рамках расследований по махинациям в получении кредитов во время пандемии были вынесены одни из самых серьезных в Великобритании приговоров за отмывание денег. Как сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), в итоге 7-недельного разбирательства суд приговорил к лишению свободы в общей сложности на 35 лет 38-летнего россиянина Артема Терзяна и 44-летнего литовца Дейвиса Грочацкого, которые отмыли сумму в $95 млн и мошенническим путем получили для своих подставных компаний более $13 млн кредитов на восстановление бизнеса в условиях пандемии.

Завышение стоимости Министр внутренних дел Прити Пател одобрила экстрадицию британского технологического магната в США для предъявления обвинений в мошенничестве. Решение было принято после того, как Майк Линч, основатель Autonomy, проиграл многомиллиардное дело о мошенничестве в Лондоне. Его фирма была продана американскому гиганту Hewlett Packard за £8 млрд ($11 млрд) в 2011 году. Его обвиняют в манипулировании счетами с целью завышения стоимости компании перед ее продажей.

В 2012 году, чуть более чем через год после покупки, HP объявила о списании (уменьшении оценочной стоимости) стоимости Autonomy на $8,8 млрд. HP подала в суд на основателя и бывшего финансового директора Autonomy Сушована Хуссейна, утверждая, что он «искусственно завышал заявленные доходы Autonomy, рост доходов и валовую прибыль». Хуссейн был осужден в апреле 2018 года в США за мошенничество с использованием электронных средств и другие преступления, связанные с продажей Autonomy, и был заключен в тюрьму на пять лет. Теперь наступила очередь Майка Линча. Дело, выигранное НР, стало крупнейшим судебным разбирательством по гражданскому мошенничеству в Великобритании.

Миллиарды «грязных» денег

Приведенные примеры – лишь капля в море финансовых махинаций, проводимых в Лондоне. Верхушка айсберга, только то, что на слуху именно сегодня.

Аналитическая компания Transparency International опубликовала доклад о практике отмывания денег в Великобритании. В ходе расследования было проанализировано более 400 случаев отмывания и коррупции с суммой махинаций более £325 млн.

Расследование выявило около 600 британских предприятий и частных лиц, которые помогли коррумпированным лицам получить неправомерно полученные деньги.

Уже в декабре 2018 года аналитикам удалось обнаружить более 1 200 компаний, зарегистрированных на заморских территориях Великобритании, которые имели «непрозрачные» доходы. Оборот этих компаний составил в целом более £250 млрд…

По мнению экспертов, Британия предоставляет коррумпированным чиновникам большие возможности для отмывания денег. Так, нечистый на руку бизнесмен может приобрести особняк в пригороде Лондона, зарегистрировать компанию на Британских Виргинских островах, а остаток средств положить в английский банк.

Особо отмечаются в британской практике отмывания денег Россия, Украина, Китай и Нигерия. В докладе сделан отдельный акцент на том, что регуляторы попросту не в состоянии остановить огромный поток грязных денег и коррупции в королевстве.

Сила притяжения

В чем же главная привлекательность Лондона как прибежища крупных серых капиталов? Прежде всего – отсутствие надзора. Джулия Фридлендер, директор отдела экономического государственного управления Атлантического совета, отмечает, что «главным образом, это использование трастов и слепых трастов, а также возможность использовать деривативы и другие финансовые продукты для привлечения денег в страну» – именно это привлекает олигархов в Лондон. И, естественно, «возможность использовать Великобританию в качестве юрисдикции для инвестиций в другие части мира и, конечно же, в элитную недвижимость».

«У Лондона есть такое предложение широкого спектра, с которым никто другой не может соперничать, – сказал Буллоу, в чьей книге «Страна денег» рассматривается глобальный мир незаконных средств. – Кроме того, у нас необычайно аморальное правительство, которое, похоже, вообще не относится к этому вопросу серьезно».

Критики правительства говорят, что сейчас самое время вдумчиво подойти к этой проблеме. Эдвард Лукас, журналист и политический кандидат от оппозиционной партии либерал-демократов, призвал правительство Джонсона сделать больше. При этом «громко провозглашенные новые санкции против России мало что сделают для пресечения отмывания денег и мошенничества», пишет Лукас в лондонской Times.

Реформа может быть важна для Великобритании, которая борется с растущим экономическим неравенством и предполагаемым ростом официальной коррупции. По крайней мере, борьба с мошенничеством и незаконным финансированием в Лондоне может привести к уменьшению количества пустующих особняков по мере роста цен на недвижимость. В долгосрочной перспективе репрессии финансовых мошенников в столице могут спровоцировать глобальную борьбу с отмыванием денег и мошенничеством, что ограничит возможности зарубежных олигархов размещать незаконное финансирование за границей.

Однако, по мнению экспертов, эти долгосрочные цели требуют больше усилий, чем громкие заявления о санкциях. Но, как оказалось, правительство не проявляет ожидаемого интереса к этому вопросу. Например, в декабре Джонсон пообещал президенту Байдену «год действий» по борьбе с мошенничеством, однако обещания реформировать британский корпоративный реестр и обеспечить прозрачность оффшорной собственности в Великобритании были отложены. «Год действий» так и не наступил.

Как бороться?

Что же поможет Лондону выйти из списка самых излюбленных на планете мест для крупных финансовых мошенников?

Специалисты из Transparency International подчеркнули, что речь идет о глобальной сосредоточенной в Великобритании коррупции, которую сложно быстро побороть.

Аналитики из Transparency International уверены в том, что, поскольку коррупция сосредоточена в «тени», королевству необходимы реформы по достижению корпоративной прозрачности. В результате у преступников не должно остаться места, в котором они могли бы скрыть свои нечестно накопленные деньги. Также необходимо подключить к борьбе с коррупцией финансовые учреждения, через которые происходит отмывание денег. И конечно, требуется введение в Великобритании более жестких систем надзора за бизнесом.