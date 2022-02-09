Адель – триумфатор Brit Awards

Билли Айлиш стала лучшим зарубежным артистом

Певица Адель получила сразу три статуэтки престижной музыкальной премии Brit Awards. Она была награждена как музыкант года, автор песни года («Easy on me») и альбома года («30»), сообщает Би-би-си.

Пластинка «30» стала самой продаваемой в 2021 году. Она разошлась тиражом более 600 тыс. копий всего за шесть недель после релиза. Британская певица посвятила награду своему сыну и экс-супругу. Получив первую из своих трех наград за лучшую песню, Адель отметила: «Я не могу поверить, что фортепианная баллада победила столько боевиков».

На звание «Музыкант года» кроме Адель претендовали Эд Ширан, Сэм Фендер, а также рэперы Дэйв и Little Simz.

Лучшими зарубежными исполнителями назвали Билли Айлиш, группу The Weeknd и Дуа Липу, триумфатора прошлогодней церемонии. Иностранной песней года стала «Good 4 U» Оливии Родриго. Главным новым британским артистом признали Little Simz, британской группой – Wolf Alice. Эд Ширан тоже не ушел без награды, став лучшим сонграйтером 2021 года.

Церемония вручения Brit Awards состоялась в Лондоне на O2 Arena, которую ведущий торжества Мо Гиллиган переименовал в «Мо-2 арену». Комик искрометно шутил весь вечер, пройдясь между прочим и по «патигейту»: «Смотри, Борис, как тебе? Ты же любишь вечеринки, приходи к нам, у нас для тебя готова сырная тарелка».

Награды впервые вручались без гендерных категорий, а в общем пуле, без разделения на «Лучшего певца» и «Лучшую певицу».