Динозавры наступают на Лондон

Столицу посетит Dino Kingdom

1 апреля войдет в историю как день, когда в Лондон пришли динозавры. Огромные ужасающие доисторические рептилии направляются в столицу, и исход может быть только один: отличные впечатления для детей и всей семьи!

Так журнал Time Out London анонсирует аттракцион Dino Kingdom, который будет работать в парке Ганнерсбери с 1 по 18 апреля. Жителей столицы ждет масштабное интерактивное приключение на открытом воздухе с голограммами дополненной реальности и цифровыми инсталляциями.

У ворот посетителей встретит король доисторических монстров, 16-метровый тираннозавр рекс. В программе также участвует 18-метровый апатозавр, которого кто-то по незнанию может назвать бронтозавром, и прочие циклопические аниматроники.

Помимо великанов, будут представлены маленькие динозавры и другие давно вымершие существа, включая крокодилов, лягушек, пчел, пауков и только вылупившихся детенышей представителей доисторической фауны. Лондонцы смогут увидеть древние вулканические пейзажи и кладки с яйцами, покопаться в песочнице – модели палеонтологического раскопа и зайти внутрь черепной коробки допотопного гиганта.

Обозреватель журнала подчеркнул, что за созданием аттракциона Dino Kingdom стоят авторы безумно популярной в свое время Lightopia. Можно с уверенностью предположить, что и в этот раз они не ударят в грязь лицом.