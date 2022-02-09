Меган писала о королевской семье еще до брака

Героями заметок были Уильям и Кейт

Газета The Mirror обнаружила старые записи блога Меган Маркл, который она вела до того, как вышла замуж за принца Гарри. На сайте The Tig она публиковала свои самые сокровенные мысли, забавные фотографии, любимые лайфхаки и кулинарные рецепты.

Меган закрыла блог в 2017 году, всего за несколько месяцев до того, как было объявлено о ее помолвке с герцогом Сассекским, хотя отрывки записей все еще можно найти в сети. Согласно одному из них, по причудливой иронии судьбы Меган однажды написала о бракосочетании герцога и герцогини Кембриджских, причем пост был сделан еще до того, как она встретила Гарри. Это произошло в 2014 году, за четыре года до ее собственной королевской свадьбы.

В записи Меган говорится о «пышном» торжестве Кейт и Уильяма в 2011 году и о том, как она росла, мечтая стать принцессой.

Издание цитирует пост: «Все маленькие девочки мечтают стать принцессами. Я, например, хотела быть Ши-Рой, принцессой Силы. Для тех из вас, кто не знаком с мультфильмами 80-х, скажу, что Ши-Ра — сестра-близнец Хи-Мена, владеющая мечом королевская бунтарка. Кажется, взрослые женщины могут пронести эту детскую фантазию через всю жизнь. Вы только посмотрите на пышность королевской свадьбы и бесконечные разговоры о принцессе Кейт».

В январе сообщалось, что Меган может перезапустить The Tig после подачи заявки на повторную активацию названия торговой марки. В настоящее время она вместе с принцем Гарри ведет переговоры со стриминговым сервисом Spotify о релонче их подкаста на платформе.