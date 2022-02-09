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Школьные спортивные соревнования пройдут онлайн

Школьные спортивные соревнования пройдут онлайн
Фото maxpixel.net

Родителям вход на них запрещен

Детские спортивные клубы по всей стране проведут соревнования в ближайшие месяцы – многие впервые за два года, – но с ограничениями. Родители жалуются, что их детям приходится принимать участие в состязаниях по гимнастике через Zoom, причем семьям запрещено на них смотреть в зале, пишет The Telegraph. Британцы считают, что детей вернули к «ухудшенной версии нормальности».

Независимая школьная ассоциация гимнастики (ISGA), которая проводит соревнования между частными школами, устроила свой последний национальный турнир для мальчиков в неслыханных прежде условиях. Ученики выступали в школе, а судьи смотрели их по видеосвязи.

По всей стране клубы гимнастики и плавания не позволяют родителям присутствовать на состязаниях региональных чемпионатов, ссылаясь на ковидные ограничения. 

«Говорят, что зрителей вообще не должно там быть, – рассказывает одна из матерей. – Все просят: пожалуйста, дайте нам посмотреть, наши дети не могут выступить перед собственными семьями уже два года. Все опустошены. Но нам говорят, что организаторы должны ставить безопасность детей на первое место».

Другая антиковидная мера, от которой родители в ужасе, – дополнительные пробные экзамены. Их ввели «на всякий случай»: чтобы ученики не остались без оценки, если настоящие экзамены придется отменить из-за ковида. Хотя министр образования Надхим Захави заверяет, что GCSE и A-level пройдут в соответствии с планом, Ofqual, орган по надзору в сфере школьного обучения, подтвердил, что учебным заведениям все же следует принять меры на случай непредвиденных обстоятельств, включая пробные экзамены. Родители сетуют на то, что это значительно увеличит нагрузку на школьников. 

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