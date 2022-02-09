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Ye Olde Fighting Cocks – еще одна жертва пандемии

Ye Olde Fighting Cocks – еще одна жертва пандемии

Ковид уже разорил 2 000 питейных заведений

Паб, считающийся самым старым в стране, закрылся после того, как его лицензиат обанкротился и перешел под внешнее управление, передает Би-би-си. Кристо Тофалли, руководитель Ye Olde Fighting Cocks в Сент-Олбансе, Хертс, рассказал, что этот шаг был предпринят на фоне непростых экономических условий, вызванных пандемией COVID-19.

Менеджер паба сказал, что «убит горем»: по его словам, он «перепробовал все», чтобы заведение, открытое в 793 году, продолжило свою работу. По мнению Тофалли, паб наверняка снова откроется под новым руководством, но его самого уже в заведении не будет. Он рассказал, что новый владелец паба, компания Mitchells and Butlers (M&B), сейчас ведет переговоры с руководством его фирмы, и надеется, что они «сохранят дух этого заведения».

M&B подтвердила Би-би-си, что не планирует закрывать паб навсегда и договаривается с заинтересованными сторонами, чтобы его перезапуск состоялся. 

Ye Olde Fighting Cocks вошел в Книгу рекордов Гиннесса как старейший паб в Англии. Он пережил войны, эпидемии и экономические кризисы, но не справился с пандемией. По словам Тофалли, управлявшего пивной в течение десяти лет, пандемия оказалась «разрушительной», и из-за низкой прибыли у бизнеса «не осталось подушки безопасности».

К марту 2020 года в Великобритании было 38 870 пабов и баров, в которых работало 467 000 человек. По оценкам Британской ассоциации пива и пабов, только за первый пандемийный год заведения недополучили £8,4 млрд выручки. Около 2 000 пабов навсегда закрылись к средине 2021 года.

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