Стоимость аренды жилья в Британии растет

Наименьшие показатели – в Шотландии

Средняя цена аренды дома в Великобритании приближается к £1 000 в месяц после того, как спрос привел к росту цен на 8,3% за последние три месяца прошлого года, что стало самым быстрым ростом за более чем десятилетие, пишет The Guardian.

Арендаторы по всей Великобритании теперь ежемесячно платят на £62 больше, чем до пандемии, в результате чего, согласно сайту недвижимости Zoopla, средняя месячная арендная плата составляет £969.

Средняя годовая арендная плата для людей, которые соглашаются на новые арендные ставки, теперь выше на в 8,3%. Таковы показатели за последние три месяца 2021 года по сравнению с тем же периодом годом ранее, что является самым резким ростом за 13 лет.

Это повышение окажет дополнительное давление на домохозяйства, которые уже пострадали из-за роста счетов за электроэнергию и потребительской инфляции.

Увеличение арендной платы также усложнит жизнь людям, которые пытаются подняться по «лестнице собственности». Цена среднего дома в Великобритании достигла рекордного уровня в £276 759 – на £24 500 больше, чем годом ранее.

Zoopla обнаружила, что за последний год арендная плата выросла во всех регионах Великобритании. Самый сильный рост – 10,3% – был в Лондоне, за ним следуют Северная Ирландия (10,2%) и Уэльс (9,8%). Рост был самым низким в Шотландии – лишь 4,8% и на северо-востоке Англии, где он составил 6%.