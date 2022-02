Февраль – месяц скорби для Елизаветы II

Британия вспоминает принцессу Маргарет

Для королевы в ее юбилейную годовщину февраль – месяц скорби. Восшествие на престол логичным образом означало, что умер прежний монарх, ее отец – Георг VI. 20 лет назад вскоре после юбилейных торжеств этот мир покинула любимая сестра Лилибет – принцесса Маргарет. Ее памяти посвящено эссе знаменитой колумнистки, биографа британского двора Анны Пастернак, племянницы великого русского поэта и писателя.

Несмотря на то что всю жизнь Елизавета II была предана своей сестре, она считала принцессу Маргарет, с которой была очень близка в детстве, «полной загадкой».

Диана своего времени, принцесса Маргарет была объектом пристальнейшего внимания прессы и общественности. В молодости она считалась самым умным и прогрессивным членом королевской семьи. Ее сын, лорд Сноудон, сказал как-то, что мать «была женщиной, опередившей свое время».

Чтобы понять принцессу Маргарет, нужно посмотреть на ее жизнь через призму отношений с отцом и верой, пишет Пастернак. Распространено мнение, что Мэгги слишком много пила и усердно веселилась, пытаясь заглушить свое отчаяние. Убитая горем после смерти отца, она влюбилась в его бывшего советника Питера Таунсенда. Ограничения королевского дома не дали ей выйти замуж за Таунсенда, разведенного офицера на 15 лет старше ее. После неудачного брака с Энтони Армстронгом-Джонсом, а затем – разочарования аферой с ландшафтным дизайнером Родди Ллевеллином, который был на 17 лет моложе ее, Маргарет так и не нашла достойной пары, о которой мечтала. Сокрушительное чувство покинутости после смерти короля Георга стало для нее идеей фикс.

Она была восторженной мечтательницей. Ключ к характеру принцессы Маргарет – в том, что она была папиной дочкой par excellence. В то время как королева в детстве была ближе к своей матери, более артистичная Маргарет была предана своему отцу – а Георг боготворил ее. Несмотря на все выходки и сексуальные похождения младшей королевской сестры, вся нация знала – этой красавице плохо.

Королева права: принцесса Маргарет была загадкой. Она была сложнее, чем наш эмоционально прямолинейный монарх. Может быть, в это памятное время Ее Величество прочтет простую и красивую молитву, которую написала ее сестра: «When we with worldly things commune / And prayerless close our door / We lose our precious gift divine / To worship and adore» («Когда мы мирским причащаемся / И безблагодатно закрываем двери, / Мы теряем драгоценный божественный дар: / Поклоняться и обожать»).