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Пандемийным ограничениям конец?

Пандемийным ограничениям конец?
Фото commons.wikimedia.org

Правительство примет решение ближе к марту

Премьер-министр Борис Джонсон решил ускорить отмену ковид-ограничений в стране, пишет The Guardian.

Глава правительства сообщил, что ограничения будут сняты на месяц раньше, чем планировалось изначально. Он подчеркнул, что сделает это сразу же, как британский парламент вернется с каникул в конце февраля.

По его словам, «тяжелая работа британцев окупается». Это означает, что Англия выбрала путь, отличный от стратегий многих стран, которые продолжают применять карантин и штрафы за его нарушение.

Некоторые ученые предупредили, что Джонсон рискует подать сигнал, будто пандемия «полностью закончилась», в то время как профсоюзы заявили, что он «зашел слишком далеко и слишком рано», стремясь отменить все внутренние контрпандемийные правила в Англии.

Тем не менее глава британского правительства настроен решительно. «Если текущие обнадеживающие тенденции сохранятся, мы сможем отменить все последние ограничения, включая требование о самоизоляции для тех, у кого положительный результат теста на коронавирус», – отметил Джонсон.

Планы по отмене мер, направленных на борьбу с COVID-19, появились в правительстве Британии 19 января 2022 года. Премьер тогда уточнил, что планирует отменить паспорта о вакцинации, требования об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте и о переводе части сотрудников на удаленную работу.

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