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Принц Чарльз снова заболел ковидом

Принц Чарльз снова заболел ковидом
Фото Flickr.com

Наследник престола отменил все встречи

У принца Чарльза положительный результат на COVID-19, и в настоящее время он находится на самоизоляции, передает SkyNews со ссылкой на представителя Кларенс-хаус.

В сообщении указано: «Сегодня утром у принца Уэльского был положительный результат на коронавирус, и теперь он самоизолируется. Его Королевское Высочество глубоко разочарован тем, что не сможет присутствовать на сегодняшних мероприятиях в Винчестере, и постарается перенести свой визит на ближайшую возможную дату».

Это уже второй раз, когда 73-летний принц Уэльский заразился ковидом, после того как переболел им в 2020 году. Вероятнее всего, это произошло на встрече с людьми из сопровождения герцогини Корнуолльской – на приеме в Британском музее. На мероприятии также присутствовали канцлер Риши Сунак с женой Акшатой Мурти.

Британское правительство намерено отменить все антиковидные ограничения в самое ближайшее время. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, это будет сделано сразу после того, как парламент вернется с каникул.

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