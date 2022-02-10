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«Семейный альбом» выставят в Портретной галерее

«Семейный альбом» выставят в Портретной галерее
Фото Flickr.com

Любой британец сможет предложить свое фото

Вы начинающий фотограф? Интересуетесь историей? Или просто думаете, что ваша семья красивее других? Если так, то вы будете взволнованы новостью о том, что Национальная портретная галерея планирует разместить семейные снимки обычных лондонцев на своих знаменитых стенах. Так журнал Time Out London анонсирует новый проект знаменитого столичного музея.

Цель проекта под названием «Семейный альбом нации» – представить британские семьи во всем их разнообразии. Выставка откроется по окончании ремонта галереи в 2023 году.

Все, что нужно сделать, – это порыться в бабушкиных альбомах в поисках фотографии, которая живописует понятие семьи. Как вариант – сделать новый снимок по этому случаю. Затем следует написать короткую аннотацию к изображению.

Проект подготовлен Национальной портретной галереей в сотрудничестве с сайтом Ancestry, посвященным семейной истории. Более 125 000 портретов из коллекции галереи будут доступны на веб-сайте Ancestry с возможностью приобрести напечатанные снимки. По истечении срока группа экспертов, в которую войдет известный фотограф, рассортирует изображения и выберет окончательный список для экспозиции в Национальной портретной галерее – и в интернете.

Чтобы принять участие, необходимо отправить фотографию на ancestry.co.uk до 30 июня.

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