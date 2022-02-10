﻿﻿﻿﻿﻿

Ядерный синтез – реальность

Ядерный синтез – реальность
Фото Flickr.com

В основе лежит советская разработка

Европейские ученые установили новый рекорд по выработке энергии в результате опыта ядерного синтеза, что стало прорывом в многолетних попытках производства энергии при помощи использования термоядерной реакции. Об открытии пишет The Financial Times.

Группа исследователей из консорциума EUROfusion произвела 59 мДж в результате устойчивой реакции продолжительностью в 5 секунд. Этой работы, переведенной в тепло, хватит, чтобы вскипятить около 60 чайников. Эксперимент был произведен в исследовательском объекте Joint European Torus, Оксфорд, Англия.

«Эти знаменательные результаты сделали нас на огромный шаг ближе к решению одной из самых больших научных и инженерных задач», – сказал Ян Чепмен, исполнительный директор Управления по атомной энергии Великобритании.

JET, созданная в 1978 году в сотрудничестве между государствами – членами ЕС, Швейцарией, Великобританией и СССР, является самой большой и самой мощной в мире действующей установкой, позволяющей проводить термоядерные реакции. В конструкции, разработанной советскими учеными в 1950-х годах, используются мощные магниты для удержания плазмы из двух изотопов водорода – дейтерия и трития. Когда она нагревается до температур, превышающих солнечную, ядра атомов сливаются и высвобождают огромное количество энергии.

За полвека экспериментов по всему миру ученым так и не удалось получить от реакции ядерного синтеза больше энергии, чем потребляет сама экспериментальная установка.

В отличие от реакции ядерного деления, когда атомы расщепляются, при синтезе не образуются значительные радиоактивные отходы. Но для того чтобы сделать термоядерный синтез коммерчески применимым, ученые должны понять, как поддерживать реакцию и предотвратить ее затухание.

profile-sample2
Принц Чарльз снова заболел ковидом
10-02-2022
profile-sample2
«Семейный альбом» выставят в Портретной галерее
10-02-2022
profile-sample2
Ядерный синтез – реальность
10-02-2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.