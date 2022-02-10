Ядерный синтез – реальность

В основе лежит советская разработка

Европейские ученые установили новый рекорд по выработке энергии в результате опыта ядерного синтеза, что стало прорывом в многолетних попытках производства энергии при помощи использования термоядерной реакции. Об открытии пишет The Financial Times.

Группа исследователей из консорциума EUROfusion произвела 59 мДж в результате устойчивой реакции продолжительностью в 5 секунд. Этой работы, переведенной в тепло, хватит, чтобы вскипятить около 60 чайников. Эксперимент был произведен в исследовательском объекте Joint European Torus, Оксфорд, Англия.

«Эти знаменательные результаты сделали нас на огромный шаг ближе к решению одной из самых больших научных и инженерных задач», – сказал Ян Чепмен, исполнительный директор Управления по атомной энергии Великобритании.

JET, созданная в 1978 году в сотрудничестве между государствами – членами ЕС, Швейцарией, Великобританией и СССР, является самой большой и самой мощной в мире действующей установкой, позволяющей проводить термоядерные реакции. В конструкции, разработанной советскими учеными в 1950-х годах, используются мощные магниты для удержания плазмы из двух изотопов водорода – дейтерия и трития. Когда она нагревается до температур, превышающих солнечную, ядра атомов сливаются и высвобождают огромное количество энергии.

За полвека экспериментов по всему миру ученым так и не удалось получить от реакции ядерного синтеза больше энергии, чем потребляет сама экспериментальная установка.

В отличие от реакции ядерного деления, когда атомы расщепляются, при синтезе не образуются значительные радиоактивные отходы. Но для того чтобы сделать термоядерный синтез коммерчески применимым, ученые должны понять, как поддерживать реакцию и предотвратить ее затухание.