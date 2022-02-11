Динозавры тоже чихали и кашляли

В древних костях нашли след ОРВИ

Ученые обнаружили первые доказательства респираторного заболевания у динозавра, жившего 150 миллионов лет назад, передает The Guardian. Палеонтологи сделали это открытие, изучив окаменелые кости шеи диплодоцида – огромного травоядного ящера с длинной шеей, ходившего по Земле в конце юрского периода.

Доктор Кэри Вудрафф, директор отдела палеонтологии в Музее динозавров Великих равнин из американского города Молта, штат Монтана, изучал останки ящера, которого назвали Долли, обнаруженные более 30 лет назад. Ученый заметил необычные наросты, похожие на брокколи, на нескольких костях шеи динозавра. «Я видел множество позвонков зауроподов и замечал на них некоторые странные вещи, но никогда ничего подобного не наблюдал», – сказал Вудрафф. Озадаченный открытием, палеонтолог обратился за советом в социальные сети.

Ряд ученых, присоединившихся к расследованию, заявили, что костные наросты у Долли похожи на выступы, которые могут быть вызваны респираторными инфекциями, у современных птиц. Подробная компьютерная томография шейных позвонков подтвердила это предположение.

Вероятно, наросты были прикреплены к воздушным мешкам в шее доисторического ящера, которые составляли часть его дыхательной системы. Аномалии могли образоваться в ответ на инфекцию, похожую на аспергиллез, которая вызывается вдыханием спор плесени, пишут исследователи журнала Scientific Reports.

«Я представляю, как Долли напоминала больного человека с простудой, как она шмыгала носом, кашляла и чихала», – делится эмоциями Вудрафф, признавшийся, что за всю свою ученую карьеру он впервые сочувствует окаменелости.