﻿﻿﻿﻿﻿

Илон Маск потерял за день 40 спутников

Илон Маск потерял за день 40 спутников
Фото Flickr.com

Убытки превысили $25 млн

Не менее 40 спутников, запущенных компанией SpaceX Илона Маска в начале февраля, выведены из строя магнитной бурей, передает The Times. 

Геомагнитный шторм, произошедший в день запуска, увеличил плотность атмосферы Земли, а значит, сопротивление воздуха, когда спутники Starlink попытались выйти на орбиту. Аппараты не смогли взять нужный курс и теперь сгорят в нашей атмосфере.

По оценкам, каждый спутник проекта Starlink для предоставления доступа к интернету по всему миру стоит не менее $250 тыс. Таким образом, компания Маска понесла убытки в размере не менее $10 млн. Ориентировочная стоимость нового запуска для замены сломанных аппаратов обойдется фирме в еще $15 млн.

40 злосчастных спутников были частью новой партии из 49 аппаратов, запущенных SpaceX в феврале, чтобы довести общую численность орбитальной группировки до 2 091 передатчиков. Всего в рамках Starlink планируется вывести на орбиту 12 000 спутников, стоимость проекта оценивается в $10 млрд. 

Хотя данное событие, по сути, сводится к неудачному стечению обстоятельств, это не означает, что космическая погода не представляет опасности для запускаемых аппаратов. «Солнечное излучение влияет на технику по-разному, – объяснил Билл Муртаг, сотрудник Центра прогнозирования космической погоды американского Национального управления океанических и атмосферных исследований. – Существуют энергетические частицы, которые проникают через спутник насквозь, вызывая сбои электроники. Другие могут сами создавать статический разряд, что тоже может стать большой проблемой».

profile-sample2
Илон Маск потерял за день 40 спутников
11-02-2022
profile-sample2
Динозавры тоже чихали и кашляли
11-02-2022
profile-sample2
В Сити возвращаются сотрудники
11-02-2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.