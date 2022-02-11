Илон Маск потерял за день 40 спутников

Убытки превысили $25 млн

Не менее 40 спутников, запущенных компанией SpaceX Илона Маска в начале февраля, выведены из строя магнитной бурей, передает The Times.

Геомагнитный шторм, произошедший в день запуска, увеличил плотность атмосферы Земли, а значит, сопротивление воздуха, когда спутники Starlink попытались выйти на орбиту. Аппараты не смогли взять нужный курс и теперь сгорят в нашей атмосфере.

По оценкам, каждый спутник проекта Starlink для предоставления доступа к интернету по всему миру стоит не менее $250 тыс. Таким образом, компания Маска понесла убытки в размере не менее $10 млн. Ориентировочная стоимость нового запуска для замены сломанных аппаратов обойдется фирме в еще $15 млн.

40 злосчастных спутников были частью новой партии из 49 аппаратов, запущенных SpaceX в феврале, чтобы довести общую численность орбитальной группировки до 2 091 передатчиков. Всего в рамках Starlink планируется вывести на орбиту 12 000 спутников, стоимость проекта оценивается в $10 млрд.

Хотя данное событие, по сути, сводится к неудачному стечению обстоятельств, это не означает, что космическая погода не представляет опасности для запускаемых аппаратов. «Солнечное излучение влияет на технику по-разному, – объяснил Билл Муртаг, сотрудник Центра прогнозирования космической погоды американского Национального управления океанических и атмосферных исследований. – Существуют энергетические частицы, которые проникают через спутник насквозь, вызывая сбои электроники. Другие могут сами создавать статический разряд, что тоже может стать большой проблемой».