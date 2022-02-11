Лиз Трасс посетила Россию

Переговоры с Лавровым не удались

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетила Москву с официальным визитом, говорится на сайте Форин-офиса. Глава британского внешнеполитического ведомства встретилась со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить растущую напряженность в Восточной Европе, вызванную сосредоточением вооруженных сил РФ на границе с Украиной.

Стороны признали переговоры неудачными. Сергей Лавров указал, что они нашли мало точек соприкосновения и что не было «никакого доверия, только лозунги выкрикивали с трибун». «Я, честно говоря, разочарован тем, что наш разговор получился как у немого с глухим. Подробные разъяснения российской стороны легли на неподготовленную почву», – добавил глава российского МИДа.

В ходе переговоров состоялся забавный эпизод. Лиз Трасс усомнилась в том, что суверенитет России распространяется на Ростовскую и Воронежскую области. В беседе со своей британской коллегой Лавров неоднократно подчеркивал, что Россия имеет полное право проводить любые военные маневры на собственной территории.

«Вы же не отрицаете, что Ростовская и Воронежская области – это часть России?», – спросил он у Трасс. «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», – ответила министр иностранных дел после паузы.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заметила: «Госпожа Трасс, ваши познания в истории ничто по сравнению с вашими познаниями в географии. Если кого-то и нужно спасать от чего-то, так это от мира, от глупости и невежества британских политиков».

Поездку Трасс можно считать блиц-операцией британской дипломатии в России. На следующий день в Москву прибыл министр обороны Бен Уоллес для консультаций с министром обороны России Сергеем Шойгу. Между Москвой и Киевом этой зимой курсируют и другие европейские лидеры и официальные лица. В феврале с Владимиром Путиным встретился президент Франции Эмманюэль Макрон, далее в этом месяце ждут канцлера Германии Олафа Шольца.