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В Сити возвращаются сотрудники

В Сити возвращаются сотрудники
Фото Рубен Пашинян

Клерки устали работать из дома

Согласно данным, собранным Google, который отслеживает перемещения некоторых своих пользователей, в начале февраля почти 70% сотрудников вернулись на свои рабочие места в «Квадратной миле». Отчетом делится газета The Telegraph. 

В середине декабря правительство рекомендовало офисным сотрудникам по возможности работать из дома и обязало носить маски в магазинах и в общественном транспорте из-за опасений по поводу распространения нового варианта COVID-19 – «омикрона». Ограничения были ослаблены в январе, когда число случаев заболевания начало уменьшаться, но восстановление человеческого трафика в столице было замедлено, в том числе из-за временного закрытия части Северной линии метро.

Сити, где работает около 540 тыс. человек, по-прежнему не так загружено, как до пандемии, поскольку многие белые воротнички работают из дома по крайней мере часть недели. Но рост численности сотрудников в офисах налицо. 

Согласно данным, опубликованным Transport for London, количество поездок на такие станции, как «Набережная» и «Канэри-Уорф», и обратно выросло почти на 25% по сравнению с концом января. Однако эти направления по-прежнему уступают другим частям столицы. Всего загруженность лондонского метро не превышает 39% от допандемийного уровня. Если брать общественный транспорт в целом, то им пользуется 52% пассажиров по сравнению с февралем 2020 года. 

Несмотря на то что город постепенно возвращается к нормальной жизни, переход на работу из дома хотя бы на часть недели побудил некоторые компании пересмотреть свои потребности в офисных помещениях. Так, Clifford Chance обдумывает планы по сокращению площади своей штаб-квартиры в Канэри-Уорф на целых ⅔. Юридическая фирма Magic Circle занимает на Аппер-Бэнк-стрит небоскреб площадью 1 млн кв. футов, но пришла к выводу, что большая часть этого пространства ей не нужна. Точно так же банк Lloyd’s of London заявил, что рассматривает возможность переезда из своего здания, спроектированного Ричардом Роджерсом, поскольку предприятие адаптировалось к «новым гибким методам организации рабочего процесса».

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